Koja hinnangul ei tagatud kevadel erivajadustega inimeste toimetulekut

Kolme lapse ema Karin Härmat oli kevadel koroonapuhangu ajal kodukontoris, kuid suur osa tema tööajast läks erivajadusega lapse motiveerimisele ja juhendamisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Härmati sõnul oli kevadine koduõpe väga raske. "See tähendab ikkagi päris suurt närvikulu. See tähendab seda, et stressitase on ikkagi üsna kõrge. See tähendab seda, et minu töövõime on vähenenud ja see tähendab seda, et kool peaks sellistele lastele ka rohkem tähelepanu pöörama," selgitas Härmat.

Puuetega inimeste koja tegevjuht Anneli Habicht ütles, et sotsiaalsüsteem ei suutnud katta probleeme, mis tekkisid haridussüsteemi sulgemisega.

"Seda aega, mis lapsed tavaliselt on koolis - kas nad on siis tavakoolis, väikeklassis või erikoolis -, ei suudetud katta näiteks lapsehoiuteenuse või tugiisikuteenusega sotsiaalsüsteemi poolt," ütles Habicht.

Koja korraldatud miniuuringule vastas 180 inimest, nende seas puuetega laste vanemad, puudega täisealise pereliikmed või erivajadusega tööl käivad inimesed. Nad kirjeldasid oma elu kriisi ajal nii: jäin töötuks, eritoel õppivatel lastel puudub oskus ja motivatsioon iseseisvalt õppida, rehabilitatsiooniteenuste osutamine katkestati, päevapealt oli tugikeskus kinni.

Kui riik pakkus kriisi tõttu tööturult eemale jäänud puuetega laste vanematele toetust, ei puudutanud see täisealiste puuetega inimeste pereliikmeid.

"Nendele ei tulnud ka ühtegi meedet riigi poolt, mis oleks toetanud nende tööturul püsimist. Täisealised intellektipuudega ja psüühikahäirega inimesed, kes tavaliselt on tööpäeviti päevakeskustes ja muul ajal oma pere seltsis, ka saadeti päeva pealt koju," rääkis Habicht.

Tema sõnul ootasid inimesed ka, et kohalikud omavalitsused nende käekäigu vastu huvi tunneks.

Puuetega inimeste koda saatis peaministrile, sotsiaalministrile ja haridusministrile ning omavalitsustele pöördumise ettepanekutega, mis aitavad koroonakriisi ajal tagada toimetuleku ja õiguste kaitse puuete ja erivajadustega inimestele ning nende peredele.

Koja ettepanek on säilitada kontaktõpe võimalikult pikalt ning maksta toetust ka täisealiste puuetega inimeste hooldajatele, kui päevakeskused suletakse ja eriteenuseid ei osutata.

Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna juhataja Hanna Vseviov ütles, et soov on vältida asutuste sulgemist.

"Kui nüüd peaks asutuste sulgemise vajadus uuesti tekkima, siis peaks ikkagi vaatama, et kuidas saaks selle teenuse niiviisi ümber korraldada, kas või kodus lisatuge osutades, et lähedased ei peaks töölt ära tulema," ütles Vseviov.