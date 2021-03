Valge Maja pressisekretär Jen Psaki kaitses neljapäeval Bideni kommentaari.

"Neandertallase käitumine, et olla väga selge, käitumine," ütles Psaki.

Psaki selgitas, et jutt käis otsusest, mille võisid langetada neandertallased, mitte seda, et need inimesed ise oleksid neandertallastega kuidagi bioloogiliselt seotud.

"Presidendi termin "neandertallane" kasutamine oli tema pettumuse ja ärrituse peegeldus. See juhtus pärast seda kui Texase ja Mississippi kubernerid olid oma osariikides vähendanud sotsiaalse distantseerumise nõudmisi ja maskikandmise kohustusi," teatas Psaki.

Bideni märkus ärritas nii Texase kui Mississippi kubernere. Samuti olid Bideni solvava märkuse pärast pahased vabariiklastest senaatorid.

Psaki lisas veel, et USA endine president Donald Trump ei vääri tunnustust, mis on seotud koroonavaktsiinide programmiga.

"Ma ei arva, et keegi vääriks tunnustust, kui selles riigis on koroonaviiruse epideemia tõttu surnud pool miljonit inimest," ütles Psaki.

USA neandertallaste muuseum kutsus Bideni külla.

"Kiidame heaks teie kriitika maskikandmise kohustuse lõpetamise suhtes. Siiski soovitame tungivalt külastada meie muuseumi, kui see on võimalik. Neandertallased olid targemad kui arvate!" teatas muuseum.