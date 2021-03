Paavsti kaitsmiseks on Iraagi valitsus ajutiselt tööle võtnud tuhandeid turvatöötajaid. Paavst kavatseb Iraagis külastada nelja linna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Franciscus on esimene paavst, kes kunagiste kristlike piirkondade Kaldea ja Assüüria aladele rändab. Ehkki enne islami saabumist olid need alad valdavalt kristlikud, pole katoliku kiriku pea sinna üle tuhande aasta jõudnud. Ta jõuab sinna nüüd, kui kristlasi on kogu Iraagi elanikest kõigest ühe protsendi ringis. Tema eesmärk on jutlustada rahuliku koosolu sõnumit.



"Viimase paarikümne aasta jooksul on Iraak kannatanud sõja hävitava mõju käes, terrorismi ja usutülide käes, mis tihti rajanevad fundamentalismil, mis pole suuteline tunnistama erinevate rahvus- ja usuliste rühmade, erinevate ideede ja kultuuride koosolu," sõnas paavst Franciscus.



Kinnitamaks omaltpoolt, et eri usundite järgijad tõepoolest saavad rahulikult kõrvuti eksisteerida, kohtub paavst ka moslemite šiia haru ühe tähtsaima juhi, suurajatolla Ali al-Sistaniga. Paavsti tervitama tulnud olid siiski peamiselt kristlased.

"Ma tunnen kirjeldamatut rõõmu. Me kõik oleme vennad ja õed, me oleme kõik üks keha. Me kõik läheme kohtuma kellegi suurepärasega, suurima isiksuse, paavstiga," rõõmustas üks Bagdadi kristlane Naem Faouzi.

Teine sealne kristlane Magin Derius lisas, et paavsti visiit on ainulaadne. "Me oleme elevil ja me kõik vajame seda visiiti, kõik iraaklased," sõnas ta.



Iraak on paavsti jaoks koguni nõnda oluline, et see on seni ainus välisvisiit, mille kirikupea koroonapandeemia ajal ette on võtnud.