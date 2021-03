Philippe Jourdan: paavsti visiit Iraaki oli ajalooline kogu Lähis-Ida jaoks

Paavst Franciscus lõpetas esmaspäeval ajaloolise visiidi Iraaki. Katoliku kiriku pea tegi oma neljapäevase visiidi igas mõttes kõige keerulisemal ajal ühte kõige keerulisemasse riiki ja oli esimene paavst, kes Iraagis on käinud.

Jourdan rääkis "Välisilmas", et Iraagi külastamine on olnud mitme paavsti suur unistus. "Juba Johannes Paulus II suur unistus 20 aastat tagasi oli külastada Iraaki ja Iraagi kristlasi. /.../ Aga Johannes Paulus II ei saanud minna, sest olukord Iraagis ei lubanud ja see oli üks sur valu. Benedictus XVI ka ei saanud, aga Francsiscus sai. See on kindlasti ühelt poolt tema isiklik unistus, aga oli ka paavstide unistus," selgitas Jourdan.

Ta tõdes, et paavsti visiit oli nii koroonapandeemia kui ka ohutuse mõttes riskantne. Jourdan ütles, et kuni viimase hetkeni oli võimalus, et visiit tühistatakse.

"See oleks olnud väga suur löök Iraagi kristlastele ja kogu Iraagi rahvale," ütles Jourdan ja lisas, et lõpuks õnnestus visiit väga hästi.

Jourdani hinnangul oli paavsti turvalisuse küsimus visiidi ajal tõenäoliselt tähtsamgi kui pandeemiaolukord. "See oli kõige suurem mure. Eile õhtul mul oli teatud kergendustunne, et ta on elusalt tagasi," ütles ta.

Jourdan märkis, et tegemist oli ajaloolise reisiga. "See on ajalooline kogu Lähis-Ida jaoks. Nagu me teame, siis see, mis on Lähis-Ida jaoks oluline, on oluline ka kogu maailma ohutuse ja rahu jaoks, sest kui seal midagi läheb halvasti, siis terve maailm elab seda samuti väga halvasti üle," rääkis Jourdan.