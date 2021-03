Esmaspäeval on Hispaania ilmselt ühe tuntuma poliitiku Carles Puigdemonti ja tema kahe saatusekaaslase tõehetk Euroopa parlamendis. Juba neljandat aastat eksiilis elavalt Kataloonia presidentilt soovitakse võtta parlamendiliikme immuniteet.

Huvitaval kombel elab Puigdemont Belgia väikelinnas Waterloos ehk kohas, kus Napoleon Bonaparte kaotas otsustava lahingu.

Puigdemont seda enda viimaseks lahinguks ei pea. "See pole meie viimane samm. Me võitleme lõpuni. Kui me kaotame oma immuniteedi, siis lõpuks on Euroopa Liidu kohus Luksemburgis," lausus ta.

Puigdemonti hinnangul peaksid teised parlamendiliikmed immuniteedihääletusel mõistma teisitimõtlejaid.

"See on selge poliitilise kohtupidamise juhtum. Kui Euroopa Parlament lubab selle ukse avada, siis kes on järgmine? Kes on järgmine parlamendisaadik, keda saab kohtu alla anda tema poliitiliste vaadete eest?" lausus Puigdemont.

Puigdemonti sõnul ei soovi ta kohtupidamist Hispaanias, sest see polevat õigusriik. "Aus kohtupidamine on võimatu. Kohtunikud on väga politiseeritud. Selles juhtumis pole sõltumatuid. Ma vabandan, aga Hispaania on üks probleemlapsi Euroopa Liidus. Õigusriiklusega pole probleeme ainult Poolal ja Ungaril. On ka Hispaanial, kus on poliitvangid, kes on 9 kuni 13 aastaks vangi mõistetud referendumi korraldamise eest. Hispaanias on lauljad, kes pannakse vangi laulusõnade eest, mis on monarhiavastased," rääkis ta.

Eesti Europarlamendi liikme Riho Terrase sõnul on tegemist keerulise hääletusega, kuid tema usub Hispaania õigusriiklusesse. "Mina tunnen Hispaaniat kui tugevat NATO liitlast, kes on alati olnud õigel hetkel Eesti poole peal. Ja usun seega, et see demokraatlik süsteem toimib. Ma usun, et leitakse õige lahendus kasutades Hispaania kohtusüsteemi," lausus Terras.