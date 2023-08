Puigdemont tahab valitsuse toetamise eest uut referendumit Kataloonias

Belgias eksiilis elav Carles Puigdemont võib läbi Kataloonia separatistliku erakonna Junts (Junts per Catalunya) osutuda kaalukeeleks Hispaania valitsuse moodustamisel. Hiljutistel parlamendivalimistel ei suutnud ei küsitlusuuringutes varem juhtinud konservatiivne Rahvapartei (Partido Popular - PP) ega vasakpoolne PSOE saavutada Hispaania parlamendis enamust.

Peale Hispaania parlamendivalimisi sai kiirelt selgeks, et Carles Puigdemontist võib osutuda kaalukeel uue valitsuse moodustamisel. Eelkõige spekuleeritakse kas Puigdemont võib toetada praeguse peaministri Pedro Sánchezi juhitud sotsialiste, kirjutas Politico.

Sánchezi valitsuse toetamise eest soovib Puigdemont vastutasuks amnestiat nii talle endale kui ka teistele, keda Hispaania võimud süüdistavad 2017. aastal läbi kukkunud Kataloonia iseseisvusreferendumi korraldamise eest. Puigdemonti teiseks nõudmiseks on õigus korraldada uus iseseisvusreferendum Kataloonias, millel oleks Hispaania keskvalitsuse heakskiit.

Hispaania asepeaminister María Jesús Montero on samas need mõlemad nõudmised tagasi lükanud selgitades, et PSOE saab pidada kõnelusi ainult Hispaania põhiseaduse antud raamides.

Juhul kui Carles Puigdemont ei ole nõus Kataloonia referendumi ja amnestia nõudmisest taganema, siis võidakse korraldada Hispaanias uued parlamendivalimised. Sel juhul võib aga võimule tulla paremerakondade blokk, kes suhtuks Kataloonia separatistidesse vaenulikumalt.

Üks teine Belgias elav Kataloonia separatist Toni Comín kinnitas Politicole, et ametlikud kõnelused Sanchezi ja Puigdemonti vahel pole veel alanud ning mõlemad osapooled ootavad teiselt osapoolt esimest käiku. Comín kinnitas, et kuigi nad ei taha uusi parlamendivalimisi, siis ei pea nad seda ka probleemiks.