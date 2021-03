Raab reageeris vihaselt Euroopa Ülemkogu presidendi Charles Micheli väidetele, et Suurbritannia on süüdi "vaktsiinide natsionalismis".

Michel kirjutas oma avalduses, et Suurbritannia kehtestas vaktsiiniekspordile täieliku keelu, teatas The Times.

"Ma olen šokeeritud, kui kuulen süüdistusi, et Euroopa Liit tegeleb vaktsiininatsionalismiga. Suurbritannia on oma territooriumil toodetud vaktsiinide või vaktsiinikomponentide ekspordi suhtes kehtestanud täieliku keelu," teatas Michel.

Teisipäeval avaldatud kirjas lükkas Raab Micheli väite kategooriliselt tagasi.

"Tahan asja selgeks teha. Suurbritannia valitsus ei ole blokeerinud ühegi koroonavaktsiini ega vaktsiinikomponentide eksporti. Kõik viited Suurbritannia ekspordikeeldudele on täiesti valed," teatas Raab.

Suurbritannia valitsuse allikas ütles, et kõrge Euroopa Liidu diplomaat oli kutsutud välja välisministeeriumi.

"Oleme mitu korda eraviisiliselt selgeks teinud, et vaktsiinide ekspordikeeld pole tõsi ja siiski öeldakse seda pidevalt. See oli tõesti viimane piisk," teatas Suurbritannia valitsuse allikas.

Teisipäeval väitis samuti Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock, et Ühendkuningriik ei blokeeri koroonavaktsiini eksporti.

"Oleme vastu vaktsiiniproteksionismile selle kõigis vormides. Vaktsiinide tarneahelad on globaalsed ja idee, et maailma üks osa blokeerib eksporti, on viga," ütles Hancock.

"Koroonaviiruse epideemia on pannud meid kõiki võitluses globaalse tervise nimel ühele poole," lisas Hancock.

Micheli väide pole uus. Kaks nädalat tagasi ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et nii Suurbritannia kui ka USA blokeerisid koroonavaktsiini ekspordi.

Teisipäeva õhtul pöördus üks Euroopa Liidu ametnik tagasi küsimuse juurde, kas Suurbritannia on kehtestanud koroonavaktsiini ekspordipiirangud.

"AstraZeneca taoliste ettevõtetega sõlmitud lepingulised kokkulepped on de facto võrdväärsed ekspordikeeluga. " ütles Euroopa Liidu ametnik.