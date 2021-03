Läti valitsus lubab eelolevail nädalail töökohal käia vaid tootmisfirmades

Läti valitsus lubab järgneva kolme nädala jooksul kohapeal töötada vaid neil, kel on selleks vältimatu vajadus.

Jutt käib peamiselt tööstusettevõttetest, kes peavad kohapeal kasutusele võtma veel rangemad ohutusmeetmed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erand on võimalik ka asutuse juhi eriloal.

Teenindusettevõtteid on võimalik külastada vaid etteregistreerimisega. Lasteaiarühmad jäävad avatuks neile lastele, kelle vanemail on möödapääsmatu täita oma ametiülesandeid kohapeal. Ühistranspordi kasutamine peaks vähenema kolmandiku võrra.

ERR-i ajakirjanik Ragnar Kond rääkis, et Läti valitsus kaalus kokku nelja varianti: et jõusse jäävad praegused piirangud, teine variant oli piirangute leevendamine, kolmas see tee, mis heaks kiideti ehk mõõdukas olukord, ning neljas variant jõustatakse juhul, kui olukord läheb hullemaks.

Kond selgitas, et neljas variant tähendab seda, et põhimõtteliselt saab liikuda siis vaid marstruutidel kodu-töökoht, kodu-apteek ja kodu-toidupood.

"Neljapäeval selgub täpsemalt, kuidas tööl käimine ainult vajaduse korral jõustatakse ja kuidas seda kontrollitakse," lisas Kond.

Ajakirjaniku sõnul on valitsus arutanud ka, mida koolidega edasi teha. Haridusminister on soovitanud näiteks õuesõpet.