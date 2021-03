Läti peaminister oli pettunud, et koroonavaktsiinid jäid neljapäeval kinni logistikafirma Oribalti lattu.

"Kas pole aeg öelda, et piisab? Meil on olemas relvajõud. Me ei saa riskida teist korda. Kas me ei saa vaktsiinide logistikat üle anda riigile?" ütles Karinš.

Karinši sõnul on ta mures, kui Läti saab lõpuks miljoneid koroonavaktsiine. Neljapäeval oli Karinš veel veendunud, et Läti saab hakkama suurte koroonavaktsiini mahtudega.

"Me ei saa kümmet tuhandet vaktsiini laiali veetud. Oleme nali," ütles Karinš

Kaitseminister Artis Pabriks ütles, et logistikat on võimalik muuta, kuid see võtab umbes ühe kuu jagu aega.

"Kuid kui see juhtub, siis peaksid kõik vaktsiinid olema ainult armee käes, et vältida kaost," teatas Pabriks.

Tervishoiuminister Daniels Pavluts ütles, et praegu käivad läbirääkimised teiste logistikafirmadega.

"Kui see plaan ebaõnnestub, viiakse ellu plaan B. Siis antakse vaktsiinilogistika armeele," teatas Pavluts