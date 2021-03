Viimastel päevadel on Tallinnas Pirita rannast kokku korjatud vähemalt kaheksa hukkunud luike. Tõenäoliselt on tegemist linnugrippi surnud kühmnokk-luikedega.

Sel nädalal on Pirita rannast leitud mitu luigekorjust, neist üks lebas Pirita rannahoone lähedal lumekuhilate vahel vee ja ranna piiril teisipäeva õhtupoolikul. Seitse hukkunud lindu koristati rannaribalt paar päeva varem, teatas linnaosavalitsus.

Kui seni on linnugripi tõttu hukkunud lindude kohta tulnud teateid Saaremaalt, Lääne-Virumaalt ning mitmelt rannaalalt Harjumaal, siis nüüd on linnugripp ilmselt jõudnud ka Piritale, nentis linnaosavanem Tõnis Liinat.

Hukkunud lindudest andis teada ranna hooldaja, kes luigekorjused kokku korjas ja nõuetekohaselt hävitamisele viis. Liinat lisas, et vaatepilt on pelutav ja inimesed leidudest segaduses ega oska edasi tegutseda.

"Ohtliku taudi tõttu ei tohi lindu katsuda ning surnud linnust või lindudest tuleb teavitada põllumajandus- ja toiduametit (PTA)," ütles Liinat. Ta rõhutas, et kindlasti ei tohi inimesed ise linde kokku koguda ja neid kuhugi viia. Ta selgitas, et hukkunud linnud kogub kokku PTA või ranna hooldaja võimalikult kiiresti, et linnukorjused ei jääks randa vedelema.

"Kui surnud linde kiirelt ära ei koristata, siis võivad korjustega kokku puutuda koerad või rebased või teised linnud, kes võivad nakkust edasi kanda ning kiiresti leviv lindude gripp võib jõuda kodulindudeni," selgitas Liinat.

Surnud lindudest saab teada anda PTA infoliinile 605 4767, mis töötab ööpäev läbi.

Linnugripp ohustab kõige rohkem luiki, hanesid ning uju- ja sukelparte. Tegu on väga nakkava ja ohtliku haigusega. PTA teatal tuvastati linnugripp Eestis 12. veebruaril.