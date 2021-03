Meedias aktiivselt uue valitsuse tegevust kommenteeriv Keskerakonna esimees Jüri Ratas ei ole vist sellest üle saanud, et ta pole enam peaminister, ütles Reformierakonna kunagine juht ja pikaaegne peaminister Andrus Ansip.

"Mulle tundub, et Jüri Ratas hoidis eelmist valitsust iga hinna eest koos ja lasi selle nimel ennast alandada. Aga tema praeguse valitsuse tegevuse suhtes kriitilistest kommentaaridest võib järeldada, et ta pole sellest üle saanud, et ta enam peaminister ei ole," rääkis Ansip ERR-ile.

Ansipi hinnangul püüab Ratas kujundada oma peaministriperioodist väärettekujutust kui Eestile väga edukast ajast, ehkki praeguse koroonakriisi alged pärinevad eelmise - Keskerakonna, EKRE ja Isamaa - koalitsioonivalitsuse võimulolekust.

Ansip tõi esile, et eelmise valitsuse detsembri keskel kehtestatud regionaalsed piirangud hakkasid mõjuma viirusepumbana, aidates sellel levida kõrgema nakatumisega piirkondadest mujale ning samuti leevendas juba Ratase valitsus oma 15. jaanuari otsusega koroonapiiranguid. Lisaks eiras eelmine valitsus viiruse Briti tüve ohtu, jättes selle leviku tõkestamiseks kehtestamata rangemad piirangud.

Kui eelmine koalitsioon ka muutis nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust (NETS), siis jäeti sellest ikkagi välja maskikandmise kohustuse sätestamine, mis samuti oli Ansipi hinnangul viga. Ratase eelmine valitsus ei suutnud ka kujundada koroonameetmete järgimise suhtes laiemalt soodsamat ühiskondliku fooni - miks muidu nüüd kaubanduskeskuste juures maskivastaste protestiaktsioone on olnud, märkis Ansip.

Ka ei valmistanud eelmine valitsus ette vaktsineerimiseks vajalikke digilahendusi ega logistikaskeeme, rõhutas praegune Euroopa Parlamendi saadik Ansip. "Kui ma omale kulleriga pitsa tellin, siis ma tean täpselt mitu pitsat tuleb ja mis kell. Kuidas siis perearstidele ei ole võimalik teada anda, kui mitu vaktsiinidoosi ja millal saabub?" küsis Ansip. "Eestis on vaktsineerimine täielik logistliline kaos!" lisas ta.

"Jüri Ratas pole vist aru saanud, mis tema roll oli ja on nüüd," tõdes Ansip kokkuvõtteks.