Moskva: USA maismaaraketid Jaapanis saavad vastumeetme

"Pöörasime tähelepanu Jaapani meedia teadetele, et Tokyo ja Washington võivad peagi arutada USA maismaarakettide Jaapanisse paigutamise väljavaateid. Nagu selgub kontekstist, kordan, me lähtume Jaapani meedias avaldatust. Tõenäoliselt on jutt maismaal baseeruvatest keskmaa rakettidest, mis olid varem keskmaarakettide piiramise lepinguga (INF) keelatud," ütles Zahharova.

"Sellega seoses tahaks veel kord rõhutada, et USA ükskõik milliste lõhkepeadega kesk- ja lühimaarakettide paigutamisel mitmesugustesse maailma piirkondadesse, seal hulgas Aasia-Vaikse ookeani piirkonda, on rahvusvahelise ja piirkondliku julgeoleku seisukohast äärmiselt õõnestava mõjuga. See kutsuks esile võidurelvastumise uue ringi, mille tagajärjed on ettearvamatud, " lisas Zahharova.

Zahharova kutsus kõiki asjast huvitatud osapooli otsima ühiselt võimalust lahendada olukord diplomaatilis-poliitiliselt.