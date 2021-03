Kuna Soome nakatumisnäit viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on tõusnud üle 150, siis rakendub Soomest tulevatele inimestele uuel nädalal Eestis liikumisvabaduse piirang. Soomest saabujatele on tehtud siiski erandeid.

Välisministeeriumi meedianõunik Kristina Ots selgitas ERR-ile, et alates esmaspäevast, 15. märtsist kuni pühapäeva, 21. märtsini rakendub liikumisvabaduse piirang Soomele, kuid erandiga.

"Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isikutele, kes on järjest viimase kümne päeva jooksul viibinud Soome territooriumil ning saabunud Soomest Eestisse, kahel juhul," ütles Ots.

Esiteks peab inimene olema teinud mitte varem kui 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi ja selle tulemus peab olema negatiivne. Testi võib teha ka Eestisse saabumisel ja ka see ei tohi näidata koroonaviirusega nakatumist.

"Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni kehtib liikumisvabaduse piirang," lisas Ots.

Teine juht on Otsa sõnul see, kui inimene on tulnud Eestisse töötamise, õppimise, tervishoiuteenuse saamise, perekondliku sündmuse või transiidi eesmärgil.

"Nimetatud põhjustel Eestisse saabujal ei ole ka koroonaviiruse testimise kohustust," sõnas Ots.