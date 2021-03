Soome siseminister: oleme valmis Eestit koroonakriisis aitama

Soome siseminister Maria Ohisalo pidi neljapäeval valitsuse õhtusele istungile saabudes vastama peamiselt ajakirjanike küsimustele Soome riigisiseste liikumispiirangute kohta. Kuid isegi mõnevõrra ootamatult ulatas ta abikäe ka Soome lahe lõunakaldale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Olen olukorra pärast Eestis mures. Oleme valitsuses arutanud, et kui Eesti peaks abi paluma, siis minu meelest on oluline eestlasi toetada. Nii et kui me midagi nende aitamiseks teha saame, on see minu meelest oluline," sõnas minister.

Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles samuti sel nädalal, et Läti võiks Eestit koroonakriisis aidata. "Kui Eesti ei suuda kõige sellega toime tulla, võiksime neid aidata. Meil on rohkem voodikohti kui patsiente," ütles Karinš.

Samas pikendas Soome valitsus riiki sisenemise rangeid piiranguid veelgi, nii et need on nüüd jõus veel vähemalt kuu aega, 11. aprillini.

Eesti oli esil ka Soome terviseameti ning sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi iganädalasel koroonaülevaatel.

"Meil on nii lähedal Eesti näide sellest, kuidas olukord võib väga kiiresti halveneda. Seega loodame, et Soomes on sellisel juhul valmidus võtta vägagi kiiresti veel karmimad meetmed," ütles Soome terviseameti ülemarst Taneli Puumalainen.

Riigi sulgemist on Soome valitsus seni vältinud, kuigi kuues maakonnas kehtivad sellest nädalast üsna Eestile sarnased piirangud. Justiitsministeeriumis on aga juba igaks juhuks ettevalmistatud ka väljas liikumise piiranguid, mida Soome valitsus neljapäeval oma õhtusel istungil ka arutab.