London: Hiina ei täida enam Hongkongi ühisdeklaratsiooni sätteid

"Pekingi otsus muuta osalust radikaalselt piirates Hongkongi valimissüsteemi on Hiina-Briti juriidiliselt siduva ühisdeklaratsiooni järjekordne selge rikkumine," ütles Briti välisminister Dominic Raab avalduses. "Ühendkuningriik leiab, et Peking ei täida enam Hiina-Briti ühisdeklaratsiooni sätteid."

Ühisdeklaratsioon allkirjastati enne, kui Suurbritannia Hongkongi 1997. aastal Hiinale üle andis, et hajutada tulevikuga seotud hirmusid Pekingi võimu all.

Sellega tagati rahanduskeskuse eristaatus, mis tähendas kaugeleulatuvat autonoomiat Hongkongi asjade otsustamisel ning sõnavabadust.

"See on osa mustrist, mille eesmärk on lämmatada kõik Hiina poliitika suhtes kriitilised hääled ning see on ühisdeklaratsiooni kolmas rikkumine vähem kui üheksa kuu jooksul," ütles Raab.

Suurbritannia on olnud üks Hiina peamisi kriitikuid Hongkongi demokraatiameelsete mahasurumisel, ärritades Pekingit viimati uute viisareeglitega, mis sillutavad miljonite hongkonglaste jaoks teed Briti kodakondsuse saamisele.

Hiina kummitempliparlament toetas sel nädalal muudatusi Hongkongi valimissüsteemis, mis muuhulgas võimaldab Pekingil vetostada Hongkongi valimistel kandidaate, kui neid ei peeta "patriootideks".

Raabi sõnul näitab see kasvavat lõhet Pekingi sõnade ja tegude vahel.

USA välisminister Antony Blinken nimetas sammu "otseseks rünnakuks Hongkongi inimestele lubatud autonoomia vastu".

Ka Euroopa Liit hoiatas Hiina võime, et võib astuda täiendavaid samme seoses Pekingi parlamendi hääletusega Hongkongi valimissüsteemi muutmise üle.