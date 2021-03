Suurbritannia kaitseministeerium avaldas sõjaväe moderniseerimiskava dokumendi. Plaanis on vähendada armee isikkoosseisu ja investeerida rohkem droonidesse ja robotitesse.

Dokumendis on kirjas, et Suurbritannia armeed vähendatakse 82 000 sõjaväelaselt 75 000 sõjaväelasele.

Viimati oli Suurbritannia armee nii väike 300 aastat tagasi, teatas The Times.

Moderniseerimise käigus saadetakse laiali vähemalt üks pataljon. Samuti moodustatakse 1000 sõdurist koosnev rangeri-rügement, mille eesmärk on vaenulikul territooriumil läbi viia erioperatsioone.

"Kasutame võimalust, et sõjaväe ülesanded automatiseerida, see suurendab armee tõhusust ja tulemuslikkust. Sõjaväe võimekust ei määra inimeste ja tehnika hulk vaid tehnoloogiate automatiseerimine ning innovatsiooni ja katsetamise kultuur," seisab dokumendis.

Sõjaväe moderniseerimise käigus loobub Suurbritannia armee 114 lennukist. Need plaanitakse asendada droonidega. Suurbritannia õhujõud (RAF) eeldab, et aastaks 2040 on 80 protsenti Suurbritannia armee lennukitest mehitamata. Kuningliku mereväe miinijahtijad asendatakse aga robotipargiga.

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace teatas, et armeed on vaja restruktureerida ja kaasajastada. "Me ühendame esimest korda aastakümnete jooksul raha ja ambitsioonid," ütles Wallace.

Mitmed Suurbritannia sõjaväe endised kindralid on kaitseministeeriumi moderniseerimise plaani teravalt kritiseerinud.

"Armee vähendamine on murettekitav, Suurbritannia ei suuda selle tulemusena enam Iraagis ja Afganistanis paralleelselt operatsioone läbi viia," ütles lord Richard Dannat.

"Selle pisikese armeega ei saa me edaspidi enam palju teha, kuigi see on hästi varustatud," ütles endine armee kindralmajor Tim Robinson.

Endine Briti vägede juht Afganistanis kolonel Richard Kemp ütles, et armee vähendamine võib ka nõrgendada Suurbritannia suhteid Ameerika Ühendriikidega.