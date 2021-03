Riisalo lubab algatada seksuaalse enesemääratluse vanusepiiri tõstmise

"Kehtiv karustusõigus näeb ette alla 14-aastase suhtes toimepandud teo karistamise. Aga me teame, et haavatavad ja eriti sõltuvussuhetes on ka noored pärast oma 14. sünnipäeva," kirjutas Riisalo sotsiaalmeedias. "Luban teha ettepaneku seaduse muutmiseks ning viia see arutelu koos haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja justiitsministri Maris Lauriga valitsuse ja riigikogu lauale," lisas minister.

Kolmapäeval rääkis nüüd nime Mia Belle Trisna kasutav endine naisjalgpallur telesaates "Õhtu", et treener Getulio Aurelio Fredo alustas tema seksuaalset väärkohtlemist, kui ta oli 14-aastane. Lisaks rääkis oma seksuaalse ahistamise juhtumist veel üks endine Kalju mängija.

Brasiillasest juhendaja sõnas Postimehe otsestuudios, et tütarlapsel tekkisid tema vastu varem tunded kui temal neiu vastu ning ta ei sundinud Trisnat millekski.

Omapoolse uurimisega alustanud jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht lausus aga "Reporterile", et neil on praeguseks juba rohkem materjali, kui avalikkuse ette toodud ning enam ei käi jutt ühest-kahest allikast.

Nõmme Kalju jalgpalliklubi andis laupäeval teada, et on viimaste päevade sündmuste valguses kaasanud klubisse spordipsühholoogi Külliki Taylori.