Diisli jaemüük kasvab Eestis rekordeid purustades

Vahti sõnul algas diisllikütuse jaemüügi kiire kasv Eestis pärast mullukevadist aktsiisilangetust ning tõus tipnes aaastavahetuskuude rekordilise müügikasvuga.

"Suvekuudel kasvas diislikütuse jaemüük võrreldes eelmise aasta 12–13 protsenti, sügisel oli kasv jaemüügis juba 17 protsenti. Detsembris ja jaanuaris aga tuli kõige suurem üllatus: detsembris oli kasv võrreldes eelmise aastaga 22,9 protsenti ja jaanuaris kõigi aegade rekord, 23,3 protsenti. Sellist kasvu pole Eest kütuse jaemüügituru ajaloos varem olnud," märkis Vaht.

Vahti hinnangul on müügikasvu põhjuseks diislikütuse aktsiisi langetamine valitsuse poolt mullu kevadel, misjärel on Eestis jaemüügis olev diisel odavam kui Lätis ja Leedus ning rahvusvaheliste vedudega tegelevad firmad on omad rekad toonud Eestisse tankima.

Enne aktsiisilangetust oli diislikütuse jaemüük Eestis Vahti sõnul nullis või väikese kasvuga. "Veebruaris 2020 oli näiteks kasv 1,8 protsenti," ütles ta.

Samas on languses bensiini jaemüük ning pandeemia mõjud ja ranged piirangud annavad Vahti sõnul juba tunda. "On näha, et koroonapiirangud mõjuvad ja inimesed istuvad rohkem kodus. Bensiini jaemüügis oli veebruaris langus viis protsenti, märts tuleb tõenäoliselt hullem," lausus ta.

Mullu suvel, peale piirangute leevendamist kasvas Vahti sõnul bensiini jaemüük aastatagusega võrreldes 2,5 kuni 3,5 protsenti.