Mihkelson: riigid võiksid oma kasutamata vaktsiinikoguseid välja laenata

Viimasel ajal on iga uus päev on toonud uudiseid riikidest, kus on peatatud AstraZeneca vaktsiini kasutamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ütles, et praegu on põletavamaks probleemiks siiski see, et kõigil on vaktsiinipuudus.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson leiab, et Euroopa Liit võiks kujundada seisukoha, kuidas kasutada ootepausile pandud AstraZeneca vaktsiini.

"Riigid, kes ei kasuta AstraZenecat praegu ja oma koguseid, võiksid ju laenata, ehk nii-öelda anda kasutusele teistele riikidele, näiteks Eestile. Ja Eesti võiks hilisemalt oma koguse tagasi anda," sõnas Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul võiks Euroopa Liit avaldada survet Ameerika Ühendriikidele, kus ootab kasutamist üle 30 miljoni AstraZeneca vaktsiinidoosi.

Teine viis vaktsiinidoosidele lisa saada oleks Mihkelsoni sõnul kahepoolsete kokkulepete tegemine.

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles, et kahepoolsete kokkulepete tegemist praegu arutatud ei ole, sest AstraZenecaga vaktsineerimise peatamine riikide poolt on ilmselt ajutine.

"See küsimus tõstatus eelmise nädala reedel ja selle ümber on praegu infomüra. Selle informatsiooni täpsustamisega tegeletakse, et kuidas nüüd see protsess edasi läheb," kommenteeris Liimets.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) soovitab ära oodata Euroopa ravimiameti neljapäevase otsuse AstraZeneca osas, sest kui riigid pole teinud lõplikku otsust, ei saa nad tema sõnul ka vaktsiine ära anda.

Teisipäeval kirjutas Eesti Ekspress valitsusele tutvustatud erainitsiatiivist, mille eesmärk on saada teadusuuringute ja andmete vastu Johnsonilt ja Johnsonilt vaktsiine.

Marko Mihkelsoni sõnul on tegemist väärt ettevõtmisega. "Ma arvan, et valitsus peaks kinni haarama kindlasti ka sellistest erainitsiatiividest ka vaktsiinide puhul, mis on leidnud tunnustamist Euroopa terviseagentuuri poolt," lausus Mihkelson.

Tanek Kiik märkis, et selle konkreetse kaasuse kohta oleks vaja rohkem infot. "Ehk hetkel ei ole päris aru saada, milliseid ettepanekuid on teinud konkreetselt tootja ise ja milliseid ettepanekuid on teinud hoopiski ettevõtjad sellele vaktsiinitootjale ja mis on siis reaalne kokkuleppe koht," ütles Kiik.



Kiik lisas, et koostöö puhul on õige start oluline, kuid läbirääkimisi raskendab see, kui esialgsed ettepanekud on ulmelised.