Von der Leyeni ähvardused USA ja Suurbritannia pihta on mõistetavad, sest vaktsiininappus põhjustab Euroopa Liidule palju probleeme, olles sealhulgas ka üks peamisi takistusi Rohelise passi sisseseadmisel. Vaktsineerimispassi oodatakse üle kogu Euroopa Liidu aga juba pikisilmi, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Mina isiklikult armastan Euroopat. Sestap olen käinud Itaalias, Hispaanias,

Inglismaal, paljudes Euroopa riikides. Kui see võimalik, võtan ma selle vabaduse tagasi, tänu sellele passile," ütles Pariisi pensionär Patrick Job.



Turismist väga sõltuvad Lõuna-Euroopa riigid loodavad vaktsineerimispassi kõige varem juuniks. Euroopa Liidu õigusvoliniku Didier Reyndersi sõnul on Euroopa Liidu vaktsineerimispass eeskätt eeskujuks liikmesriikidele, kes selle põhjal oma dokumendi luua saavad.



"Me tahame kehtestada sertifikaadi, kus muidugi oleks kirjas haigusest paranemine, testid - kui neid on - aga ka vaktsineerimine, koos kuupäevaga,

vaktsiini nimega ja Euroopa ravimiameti loaga," rääkis Reynders.



Prantsusmaa, Saksamaa ja Belgia on Rohelise passi, või vähemalt selle nõnda vara kasutusele võtmise osas skeptilised. Vastupidiselt neile soovivad mõned riigid, näiteks Austria, vaktsiinipassi juba ammu enne juunit juurutada.

"Me ei taha oodata, kuni EL passi sisse seab, vaid astume pigem esimesed sammud riigi tasemel. Tervishoiuminister annab homme pressikonverentsi õiguslikest alustest, millele tuginedes kehtestada Roheline pass juba aprillis. Sellest saab väärt eeskuju üleeuroopalise dokumendi sisseseadmisele," ütles Austria liidukantsler Sebastian Kurz.



Maailma Terviseorganisatsioon pole vaktsiinipassi juurutamist otse hukka mõistnud, küll aga soovitab sellega olla erakordselt ettevaatlik, et uue reisidokumendiga maailmas niigi vohavat ebaõiglust veelgi ei suurendataks.