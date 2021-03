Nõva poe omanik Aivar Oruste ütles "Aktuaalsele kaamerale", et nädala sees on kaupluses vaikne ja seal käivad enamasti kohalikud. Nädalavahetustel lisandub ka kaugemalt tulijaid, kuid suuremas plaanis on klientide hulk pigem madalhooajale tavapärane ja ostjad rahulikumad kui eriolukorra ajal.

"Ei ole kuskil keegi märganud, et nagu eelmisel kevadel osteti kokku kolme aasta WC-paberi varu või midagi sellist. Inimesed on aru saanud, et tegelikult kaupa jätkub, midagi ei saa otsa, kõik saavad teenindatud. Ei ole mõtet endale koju varuda, maailmalõpp ei ole veel käes," rääkis Oruste.

Nukram on seis samas majas asuva Mõisa kohvikuga, mis samuti Orustele kuulub. Piirangute ajal tohib toitu ainult kaasa müüa ja kohviku käive on varasemaga võrreldes marginaalne. Toetust pole Oruste sõnul kohviku jaoks saada õnnestunud.

"Meil on kõik üks juriidiline isik, nii kohvik kui ka pood, ja tänu sellele, et kohviku käive nagunii talvel on väiksem, siis see ei lange nii palju, et vastata nendele nõuetele," selgitas Oruste.

Dirhami poe omanik Vjatšeslav Rätsepp ütles samuti, et sellist ostjate tungi, nagu mullu eriolukorra ajal, praegu pole.

"Esimesel lainel inimesed kolisid kõik maale, sest olukord oli tõesti ärev ja keegi ei teadnud üldse sellest viirusest midagi, põgenesid Tallinna inimesed maale, olime siin isolatsioonis kõik ja oli tunda, et väga-väga palju rahvast oli maal. Praegu tõesti ei ole nii massiliselt. Mõned pered siiski on tulnud, kes võivad siin digitaalselt tööd teha," rääkis Rätsepp.