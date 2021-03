Harri Tiido: liikumistest Venemaa poliitilisel maastikul

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa poliitika. Suvel möödub 80 aastat natsi-Saksamaa kallaletungist Nõukogude Venemaale ja see kutsub ilmselt taas esile järjekordse võiduhulluse hoo, märgib Tiido.

Sügisel toimuvad Venemaal riigiduuma valimised. Üldiselt peaks idanaabri poliitiline maastik olema suures osas välja kujunenud.

On Kremli käepikendus Ühtne Venemaa, millele on antud ülesanne saada valimistel kaks kolmandikku kohtadest. On niinimetatud süsteemisisene opositsioon – Gennadi Zjuganovi kommunistid ja Vladimir Žirinovski liberaaldemokraadid, kes alati kandideerivad ja veendunud pooldajate toel ka alati duumas esindatud on, kuid kellel ei ole mingit ambitsiooni valimisi võita ja valitsuses vastutust kanda.

Peale selle on veel mittesüsteemne opositsioon, näiteks Aleksei Navalnõi oma poolehoidjatega. Ja on ka kolmas jõud, selline justkui opositsiooniline, kuid samal ajal mitte Kremli ja Putini vastane, nende poolt talutav ja isegi tervitatav. Kuhugi sinna vahepeale jääb Jabloko oma ebamäärase, kuid mitte eriti lootusrikka seisundiga, mis ei ohusta ei Kremlit ega Putinit.

Huvitav on just see kolmas, justkui opositsiooniline jõud, sest see kätkeb eneses esmapilgul üpris erinevaid poliitilisi või arvamuslikke voolusid.

Las askeldavad

Mullu märtsis registreeriti ja sügisel hakkas ilmet võtma partei nimega Uued Inimesed. Selle looja, liider ja rahastaja on kosmeetikafirma asutaja Aleksei Netšajev. Sihtidelt on partei justkui Navalnõi platvormil – korruptsioonivastasus on nende lipukiri, kuid erinevus on selles, et Netšajev ei kritiseeri Vladimir Putinit ja seetõttu Kreml teda ka ei takista.

Kalkulatsioon on lihtne, Uued Inimesed võtavad hääli Navalnõilt ja tema toetajatelt ja samas jätavad mulje, et opositsioonilisi jõude lubatakse vabalt valimistele. Sügiseks oli partei avanud juba 72 regionaalset esindust.

Nende liidri sõnul on vaja täita kolm tingimust: hoiduda Putini ja tema pere kritiseerimisest, hoiduda välisfinantseerimisest ja hoiduda sanktsioneerimata meeleavaldustest. Elik tegemist on niinimetatud ja jutumärkides opositsioonilise jõuga.

Novembris moodustas süvaõigeusklik ja impeeriumimeelne pankur Konstantin Malofejev liikumise Tsargrad, et sellega tänavu sügisel valimistele minna. Kuu aega varem aga teatas plaanidest osaleda valimistel Donbassi Vabatahtlike Liit, mida seni oli rahaliselt toetanud seesama Malofejev.

Vabatahtlikud plaanivad muuhulgas taotleda eri relvakonfliktides osalenud vabatahtlike elik palgasõdurite tunnustamist Vene seadusandluses ning neile ka riikliku kaitse andmist väliskonfliktides osalemisel. Kummagi mainitud nähtuse puhul ei ole ilmselt erilist tulemust oodata, kuid samal ajal ei ole nad Kremlile ka liiga ärritavad, elik las askeldavad.

Militaristlike meeleolude kasv

Praegu duumas veel ühte opositsioonilist jõudu etendav partei Õiglane Venemaa Sergei Mironovi juhtimisel otsustas aga laiendada oma valijabaasi patriootlike jõudude toetajate arvel. Praegu on sellel 2007. aastal erakonna Rodina ja Pensionäride Partei ning Elupartei liitumisel tekkinud moodustisel 23 kohta duumas, nende toetus on umbes 6,2 protsenti.

Mõned nädalad tagasi toimus aga Õiglase Venemaa liitumine kirjaniku ja pool-palgasõduri Zahhar Prilepini erakonnaga Za Pravdu ehk Tõe eest ning Gennadi Semigini parteiga Venemaa Patrioodid.

Mõlemad patriootlikud jõud on suhteliselt marginaalsed, kuid küsitlused näitasid, et nende kolme liitumisel tekkinud moodustis omab umbes kümne protsendi valijate toetuse. Elik Õiglane Venemaa ilmselt võitis niinimetatud patriootide hääli, kuigi üldiselt suhtuvad venemaalased sellistesse poliitmängudesse väga leigelt.

Lisaks on uuel ühendusel ka oma löögirühm nimega Zahhar Prilepini Kaardivägi. Märkida tasub ka seika, et kolme poliitilise jõu ühinemisüritusele saatis tervituse ka Vladimir Putin. Kuigi tegemist on nii-öelda võimukriitilise ja opositsioonilise moodustisega, on nad kõik Kremli-truud ja sellistena võimudele ka vastuvõetavad.

"Venemaa võimud on viimasel ajal vastu võtnud sedavõrd palju repressiivseid seadusi, et mingite mõttekuritegude eest karistusi ette nägeva akti ilmumine ei oleks üllatav."

Muide, Prilepini partei propagandavideos esineb üks kaardiväelane, kes kuulutab, et rahvas ei luba enam korralagedust tänavail ning inimeste peades. No kui tänavate puhul on ilmselt tegemist viitega meeleavaldustele, siis see, kuidas hakkama saada peades toimuvaga, on juba eraldi küsimus. Kuigi Venemaa võimud on viimasel ajal vastu võtnud sedavõrd palju repressiivseid seadusi, et mingite mõttekuritegude eest karistusi ette nägeva akti ilmumine ei oleks üllatav.

Natsionaal-patriootlike jõudude tervitamine Kremli poolt on Venemaa praeguses õhkkonnas loogiline. Võimude poolt mahitatav "võiduhullus" on suunatud militaristlike meeleolude kasvule ja seeläbi tähelepanu kõrvalejuhtimisele argistelt probleemidelt.

Vaatlejad viitavad ka Venemaa riiklike telekanalite kasvavale militarismile ja sissepiiratusse meeleoludele. Näiteks võib tuua RBK saate, kus arutati, miks välismaalastele Venemaale sissesõidul täidetav ankeet on nüüd 26 küsimuse asemel 40 küsimusega. Tähelepanuväärne oli saates osalenud ametiisiku selgitus, nimelt olla Venemaa vaenlaste poolt ümber piiratud ja seetõttu pidid riigi eriteenistused ankeeti täiendama.

Suvel möödub 80 aastat natsi-Saksamaa kallaletungist Nõukogude Venemaale ja see kutsub ilmselt taas esile järjekordse võiduhulluse hoo. Lõpetame Nikolai Esimese sõnadega: "Venemaa ei ole industriaal- või põllumajandus- või kaubandusvõim, Venemaa on sõjaline deržava ja talle on määratud olla ähvarduseks ülejäänud maailmale".

