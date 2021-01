"Välisilm" tegi ülevaate Vene opositsiooni võimalustest

Alexei Navalnõi telefonikõne oma FSB palgal olnud mürgitajatele on tõeline internetihitt, mis kogunud kümneid miljoneid vaatamisi. Venemaa opositsiooniliidri tapmiskatse tõi kaasa uued sanktsioonid ja tekitas ilmselt paljudes küsimuse, kuidas selline asi üldse võimalik on.

Eelmise aasta jaanuaris ütles president Vladimir Putin oma igaaastases kõnes, et Venemaa põhiseadusesse tuleks viia sisse hulk muudatusi, mis laiendaksid riigiduuma ja valitsuse volitusi. Kuid peamiseks muudatuseks, mis andis tooni kogu poliitika-aastale, osutus säte, mis võimaldab Putinil kandideerida presidendiks veel kaks korda ja seega valitseda riiki kuni 2036. aastani.

Selge on aga see, et Venemaa presidendil ei tohi olla tõsiseid konkurente valimistel ega päevapoliitikas. Seetõttu teeb Kreml kõik, et tuntuim Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi jääkski välismaale ega sekkuks Vene sisepoliitikas.

Politoloog Ivan Preobraženski sõnul valmistub võim sihipäraselt ja ratsionaalselt poliitilise ruumi totaalseks puhastamiseks. "Ja sellised suurejoonilised figuurid nagu Navalnõi, kui nad on Venemaal ja osalevad sisepoliitikas, ei mahu sellesse skeemi," sõnas ta.

Kremli poolt vaadates käitub Aleksei Navalnõi nagu esiletrügija, kes isegi oma mürgitamisega tahab poliitilisi punkte saada. Putini sõnul on see trikk, millega rünnatakse juhte, tuues end nendega samale tasemele.

Navalnõi võttis Vladimir Putini selgitused irooniliselt kokku. "Kreml ja Putin võtsid mõtlemiseks mõne päeva aega ja siis vastasid meile. Esiteks, kõige taga on CIA. Teiseks, jah, FSB töötajad tegutsesid, aga nad lihtsalt jälitasid mind. Kolmandaks, kui nad oleks tahtnud mind tappa, siis oleks tapnud. Aga kuna ma jäin ellu, siis tähendab, ei tapnud," sõnas ta.

Mürgitamine opositsiooni reitingut ei tõstnud

On tähelepanuväärne, et kui Läänes tekitas Navalnõi mürgitamine skandaali, mis ähvardab nüüd Venemaa juhte uute sanktsioonidega, siis riigi sees ei mõjutanud see peamise opositsionääri reitingut.

Äsja toimunud Levada-keskuse uuringu järgi usub vaid 15 protsenti venemaalastest, et Navalnõi mürgitamise taga on FSB ja Vladimir Putin. Üle poole küsitletutest arvab, et tegemist on kas Navalnõi enesereklaami või lääne eriteenistuste operatsiooniga ehk jagab Kremli seisukohta.

Poiliitilise ekspertiisi grupi juhi Konstantin Kalatševi sõnul on vaja selleks suurt kodanikujulgust, et avaldada intervjueerijale, et toetad Navalnõid. "See on kodaniku jaoks oluline samm, peaaegu revolutsioon. Kujutage ette, teile helistatakse ja küsitakse, kuidas te suhtute Navalnõisse? "Issand, nad teavad mu telefoninumbrit! Kui vastan valesti, satun musta nimekirja"," kirjeldas Kalatšev.

Kremlimeelsetel ekspertidel on oma seisukoht. "Kui ta süüdistas Venemaad ja Vene presidenti, tekkisid meil põhjendatud kahtlused. Lähemalt vaadates on seal nii palju vastuolusid ja valet, et selle eesmärk oli läände põgeneda ja vabaneda vastutusest kõige selle eest, mida ta siin tegi," rääkis Poliitilise informatsiooni keskuse direktor Aleksei Muhhin.

Muhhin viitab Vene Uurimiskomitee süüdistustele, mille järgi varastas Navalnõi raha, mille kodanikud on aastate jooksul Navalnõi fondile on annetanud. Ehk et Navalnõi korjas raha Putini režiimi kukutamiseks ja nüüd uurib see režiim, kas raha kulutati sihipäraselt.

"See, et Navalnõi toetus ei kasva vaatamata mürgitamisele, näitab, et inimesed ei ole valmis seda infot vastu võtma. On asjad, millesse inimesed ei taha ega ole valmis uskuma. Kui poliitiline olukord peaks muutuma, avastame suure tõenäosusega, et 90% usub Aleksei Navalnõi versiooni.," ütles Preobraženski.

Putini puutumatus on seadusega kindlustatud

Pole seega ime, et Kremli eesmärk on vältida poliitilise olukorra muutmist. Juba selle aasta sügisel ootab Vene poliitilist süsteemi oluline test: duumavalimised. Navalnõi ise kandideerida ei saa, aga tema toetajad võivad tekitada võimule mõningaid probleeme.

"Asi pole selles, et mitte keegi opositsiooni ei toeta. Asi on selles, et on vähe neid, kes toetaks võimu. On väga võimalik, et Navalnõi reiting ei ületa 15%. Aga 2019. aasta valimised Moskvas näitasid, et opositsioon võib vabalt saada kontrolli pealinna volikogu üle. Ja täpselt sama võib juhtuda riigiduuma valimistel," ütles Preobraženski.

Et opositsiooni aktiivsust lämmatada võtsid duumasaadikud möödunud aasta lõpus vastu mitu repressiivset seadust, mis lihtsustavad nii organisatsiooni kui ka füüsilise isiku välisagendiks nimetamist ja karmistavad miitingute ja meeleavalduste organiseerimise korda.

"Nad demonstreerivad sellist foobiat ja hirmu, mis tekitab huvi isegi tavakodanikus: mida nad nii väga kardavad, kui kõik on nii suurepärases korras?" märkis Kalatšev.

Uued seadused annavad Kremlile uued võimalused poliitilise ruumi puhastamiseks. "Registreeritakse kõik kandidaadid. Ja siis neid kontrollitakse ja kõigile, kes ei ole piisavalt lojaalsed, omistatakse välisagendi staatus. Siis tuleb välja, et nad petsid valimiskomisjone, sest nad ei teatanud ette oma staatusest. Ja nende registreerimine annulleeritakse," ütles Preobraženski.

Äsja vastuvõetud seaduste hulgas on ka seadus endise presidendi ja tema perekonna puutumatuse kohta. Nüüd on praktiliselt võimatu ekspresidenti kriminaalkorras vastutusele võtta. Seega on võimalus, et Vladimir Putin ei istu Kremlis surmani, vaid võib kunagi ka ameti maha panna, sest tema julgeolek ja heaolu on nüüd seadusega tagatud.