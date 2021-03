Anton Aleksejev: Navalnõi jääb ka vanglas olles pildile

Aleksejev rääkis "Ringvaates", et Navalnõi viibib praegu Vladimiri oblastis asuvas vanglas isolatsioonis. Pärast isolatsiooni saadetakse ta edasi ühte vangla salkadest.

Pärast vanglasse mõistmist on Navalnõi asukoht olnud mitmel korral teadmata. Aleksejev ütles, et Eesti politseiniku Eston Kohveri kinnivõtmise järel sai ta teada, et niisugune on Venemaal kord.

"Vene eksperdid ja advokaadid ütlesid siis, et iga inimene pärast seda, kui ta saab süüdimõistva kohtuotsuse, kaob ära ja siis ta ilmub juba koloonias välja. See on väga ammune kord ja see on seotud sellega, et keegi ei saaks teda vabastada, see on salastatud info, kuhu inimene tegelikult saadetakse. Navalnõi juhtum ei ole midagi erilist. See on selline kord," rääkis ajakirjanik.

"Imelik on see, et ta saadeti ühte vanglasse ja siis viidi teise vanglasse. Vene vanglaametil ei olnud ilmselt lihtne otsus, kuhu vanglasse ta panna," lisas Aleksejev.

Navalnõi vanglas viibimise ajal on tema sotsiaalmeediakontodel ilmunud tema kohta teateid ja pilte. Aleksejev selgitas, et Navalnõi ise oma Instagrami või Facebooki kontot ei halda ning kogu info temast vanglas ilmub neile lehtedele advokaatide kaudu.

Aleksejevi hinnangul Navalnõi avalikkuse tähelepanu alt ei kao. "Kui ma õigesti mäletan, siis Mihhail Hodorkovskiga oli sama - ta istus kümme aastat Krasnojarski krais ja pidevalt ilmusid uudised, kuidas ta seal elab, mis temaga juhtus, kuidas on tema tervis, kui keegi teda ründas, siis sellest tuli ka kohe uudis. Ta oli kogu aeg pildi peal ja nüüd võib öelda, et Navalnõi jääb ka pildile," rääkis Aleksejev.

Ta tõdes, et kui ka Navalnõi ajutiselt pildilt kaob, siis juhul, kui temaga midagi juhtub - ta jääb haigeks või keegi ründab teda -, tuleb see info kohe välja.

"Juhtuda võib tõesti kõike, aga ma tegelikult arvan, et nüüd, kui ta on vanglas, siis Vene võimude huvi on pigem, et tema sinna jääkski ja kahest aastast selleks ei piisa. Ma arvan, et mõeldakse välja uus kriminaalasi tema vastu, et ta jääks veel pikemaks ajaks vanglasse kui kaks ja pool aastat. Tema jääb ellu, ma usun," ütles ajakirjanik.

Aleksejevi sõnul on Navalnõi väga karmi korraga vanglas.