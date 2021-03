Neljapäeval riigikogu esimeheks valitud Jüri Ratase sõnul on võimalik tööd teha erakondadeüleselt ka Keskerakonna juhina. Kas Ratast võib näha ka suvel presidendikandidaadina polnud endine peaminister valmis vastama ja märkis, et erakond otsustab oma kandidaadi maikuus.

"Kindlasti oma töös peab olema erakondadeülene, tasakaalustaja, ei saa kuidagi toetada rohkem oma koduerakonda kui ei saa kuidagi rohkem toetada ka koalitsiooni, peab arvestama mõlemaga," ütles Ratas "Aktuaalse kaamera" stuudios.

Värske riigikogu esimehe hinnangul on võimalik uut ametit ja ka erakonna esimehe tööd ühildada. Ratas märkis, et tal on ka üheksa-aastane töökogemus riigikogu aseesimehena.

Kahte erinevasse rolli inimest aga tema sõnul poolitada ei saa. "Kaks ametit on minus sees olemas, aga riigikogu esimehe töös lähtun kindlasti sellest, et tuleb poliitikas ja ka riigikogus neid kaevikuid vähendada ja kinni ajada ja rohkem konsensust leida. Loomulikult, riigikogu jääb alati selleks, kus on poliitiliste arutelude koht," sõnas ta.

Ratas märkis, et on Keskerakonda puudutavas korruptsiooniasjas võtnud poliitilise vastutuse peaministriametist tagasi astumisega. "Olgugi, et seal ei olnud Jüri Ratas kahtlustatav. Tõsi, seal oli kahtlustatav Keskerakonna toonane peasekretär ja erakond. Mihhail Korb on erakonna peasekretäri ametist tagasi astunud. Tänane juhatuse valimine näitas juba seda, et minu toetus oli laiem kui ainult koalitsiooni hääled. Kui küsite, kuidas Jüri Ratas seda tasakaalukalt juhatab, siis ma arvan, et ma olen oma töös näidanud riigikogus üheksa aastat aseesimehena, aga ka viimased neli aastat valitsusjuhina."

Ratase sõnul on riigikogu töös väga oluline vaadata kaugemasse tulevikku. "Ma arvan, et riigikogu hääl peab kõvemini kõlama. Seda rolli ma olen valmis tegema ja oluline on riigikogu panus koroonaviiruse ületamisse," sõnas ta.

Vastuseks küsimusele, kas Ratas on valmis ka kandideerima presidendiks, sõnas ta, et Keskerakond otsustab oma kandidaadid mais. "Ma arvan, et see ei ole küll väga mõistlik, et täna kandideerin riigikogu esimeheks ja olles edukas selles, nüüd ma ütlen, et tegelikult soovin hoopis mingit muud ametit. Ma teen tõsiselt tööd riigikogu esimehena, seda luban. Seda, missugused positsioonid võtab Keskerakond suve lõpus, sügisel presidendivalimistel – ma olen öelnud seda ka välja, et me otsustame need küsimused maikuus."

"Kuna need arutelud seisavad ees, siis kas leitakse väljastpoolt poliitikat kandidaat, või leitakse kuskilt erakonnast kandidaat, ma arvan, et tuleb leida võimalikult laiapõhjaline naine või mees, kes suudaks tagada esimeses rollis riigikogus selle toetuse ja kui seda ei suuda, siis valijameeste kogus," ütles ta.