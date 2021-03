Kracht käib riigikogus EKRE fraktsioonis, Helme ei tea asjast midagi

Kracht käis riigikogus veebruarikuus ja ka selle nädala kolmapäeval, kui teda ja vandeadvokaat Oliver Nääsi nähti sisenemas EKRE fraktsiooni ruumidesse. ERR saatis sel teemal küsimused ka EKRE pressiesindajale Holger Bergile, aga ei ole siiani vastust saanud.

ERR küsis kommentaari ka Oliver Nääsilt. "See puudutab õigusteenuse osutamist, seda ma ei saa kommenteerida," vastas Nääs.

ERR avaldab järgnevalt intervjuu Martin Helme ja Kersti Krachtiga.

Intervjuu Martin Helmega:

ERR: Mis asju proua Kracht EKRE fraktsioonis kolmapäeval ajas?

Helme: Vot, mina ei tea. Me oleme kaugtööl, nii et ma ei teadnud isegi, et ta käis. Aga proua Kracht on erakonna liige ja Tallinna volikogu liige, nii et ju me ikka suhtleme.

ERR: Aga mis asju tal oleks vaja ajada?

Helme: Peab temalt küsima, ma ei olnud siin.

Intervjuu Kersti Krachtiga:

ERR: Kas te olete nõus ütlema, mis asjaoludel te käisite kolmapäeval riigikogus EKRE fraktsioonis?

Kracht: Miks see teid peaks huvitama?

ERR: Ikka huvitab, ajakirjandust huvitab. Käisite ju riigikogus erakonna fraktsioonis, seda on ju tähtis teada.

Kracht: Mis te nagu nalja teete või? Mis teil viga nagu on, miks ma peaksin teile seda ütlema?

ERR: Te ei soovi öelda?

Miks ma peaksin teile seda ütlema, te olete imelikud vä?

ERR: Te käite ju rahva poolt valitud riigikogu liikmete fraktsiooni juures, nendega kohtumisel. On hea, kui sellistest kohtumistest on ülevaade.

Kracht: Kas te jälitate mind, et kus ma käin vä?

ERR: Ei jälita, sellest räägivad parlamendisaadikud.

Kracht: Aga mis see teie asi on kus ma käin?

ERR: Te käisite riigikogu fraktsioonis koos vandeadvokaat Oliver Nääsiga. Kas te siis soovite seda läbikäimist EKRE fraktsiooniga kuidagi varjata?

Kracht: Miks ma varjama peaksin?

ERR: Miks te siis ei või kommenteerida, mis asjaoludel te seal käisite?

Kuulge lõpetage ära palun. Ma ei hakka teile mitte midagi rääkima. Head aega.