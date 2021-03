Bideni administratsioon manitses migrante riiki mitte tulema

Sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas kinnitas, et administratsiooni sõnum tulevastele piiriületajatele on lihtne: "Praegu pole aeg tulla. Ärge tulge. Teekond on ohtlik."

"Oleme muu hulgas parajasti loomas ohutuid, korrapäraseid ja inimlikke viise eelkõige riiki saabuvate laste vajaduste rahuldamiseks," ütles minister telekanali ABC saates.

"Ärge tulge," toonitas Mayorkas.

Paljud vabariiklased ja kasvav arv demokraate on teravalt kritiseerinud Bideni administratsiooni piiripoliitikat.

Mayorkas rõhutas, et administratsioon teeb sisserändajate kasvava hulgaga seotud probleemide lahendamiseks kõik endast oleneva ja vabandas, et ülesannet raskendavad ekspresident Donald Trumpi administratsioonilt päritud poliitikad ja koroonaviiruse pandeemia.

"Meil on plaan. Me viime oma plaani ellu ja saame hakkama. Kuid on ka selge, et see võtab aega," rääkis Havannas sündinud minister ABC saates.

Mehhiko keelab mittehädavajalikku reisimise lõunapiiril

Mehhiko keelab mittehädavajalikku reisimise lõunapiiril Guatemalaga ja saadab piirkonda korda tagama täiendavaid migratsiooniagente, teatasid pühapäeval võimuesindajad.

Kümned sisserändeagendid tegutsevad juba Suchiate jõel, kus kontrollitakse seda ületavate isikute dokumente ja suunatakse paljud tagasi.

Guatemalas kurdetakse samas, et tagasi saadetakse peale ebaseaduslike sisserändajate ka väikekaupmehed ja piirialade elanikud, kes käivad Mehhikos sisseoste tegemas.

"Nad ei lase meid üle piiri, sest nad arvavad, et oleme sisserändajad, kui me tegelikult tuleme poodi," ütles Guatemala kodanik Amalia Vázquez.