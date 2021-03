USA valitsus alustas koostööd San Antonios tegutseva mittetulundusühinguga Endeavors, et pakkuda sisserändajate peredele hotellimajutust, teatas The Times.

"Pakume praegu sisserändajate perekondadele 1239 voodikohta," teatas Endeavors.

"Sõlmisime Endeavorsiga 86,9 miljoni dollari suuruse lepingu, et pakkuda sisserändajatele ajutist majutust," ütles USA immigratsiooniameti tegevdirektori kohusetäitja Tae Johnson

Ajaleht The Washington Post teatas, et USA piirivalveametnikud küsisid lennukeid, et saata sisserändajad põhjaosariikide majutuskeskustesse.

"Hindame pidevalt lõunapiiri olukorda ja kohandame sellele vastavalt olukorda. Praegu pole siiski kavas lõunapiirilt saabunud sisserändajaid saata USA põhjaosariikidesse," teatas USA piirivalveameti pressiesindaja.

Eelmisel kuul arreteeriti USA lõunapiiril umbes 100 000 inimest. Neist viiendik olid perekonnad ja ligi 10 000 üksikud lapsed. USA meedia teatel on piiripunktid üle koormatud ja lapsed peavad magama telkides mattidel.

Vabariiklased süüdistavad USA president Joe Bidenit kriisi põhjustamises. Bideni administratsioon lõpetas hiljuti kaks Donald Trumpi administratsiooni kehtestatud immigratsioonipiirangu seadust.

USA sisejulgeolekuameti juht Alejandro Mayorkas süüdistas piirikriisi tekkimises Trumpi administratsiooni.

"Trumpi valitsus lammutas korrapärase, inimliku ja tõhusa viisi, kuidas sisserändajate lapsed saaksid juba kodumaal taotleda USA seaduste alusel varjupaika. Me peame selle süsteemi nüüd uuesti üles ehitama," ütles Mayorkas.

Trump vastas pühapäeval, et andis Bidenile ajaloo kõige turvalisema riigipiiri.

"Nad peavad müüri viivitamatult valmis ehitama, seda saab teha mõne nädala jooksul. Nad poleks kunagi pidanud selle ehitamist peatama," teatas Trump.

USA Arkansase osariigi senaator ja vabariiklane Tom Cotton süüdistas pühapäeval samuti Mayrokast, väites, et USA ei kaitse oma piiri.

USA Connecticuti osariigi senaatori Chris Murphy sõnul on USA lõunapiir sama hästi kaitstud kui Trumpi ajal. "Oma silmaga piirimüüri nägemine oli masendav," teatas Murphy.

USA osariigis Arizonas asuva Douglase linna linnapea Donald Huishi sõnul on ehitajad uuesti alustamas piiritõkete ehitamisega. "Meie kogukonnas oli umbes 600 ehitustöölist ja kui tuli käsk ehitamine lõpetada, lahkus neist umbes 90 protsenti. Eile öeldi mulle, et nad tulevad tagasi. Nad alustavad uute teede ehitamist, et piiripatrullid saaksid paremini ringi liikuda," ütles Huish.

Pühapäeval teatas Biden, et tema administratsioon töötab selle nimel, et potentsiaalsed sisserändajad taotleksid varjupaika oma kodumaal.