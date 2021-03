Tänavu jaanuaris väljakuulutatud konkursid Tallinna muusika- ka balletikoolile ja viiele riigigümnaasiumile direktori leidmiseks on siiamaani käimas ja tähtaega direktorite väljavalimiseks pole seatud, öeldi ERR-ile haridusministeeriumist.

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) kuulutas jaanuari keskpaigas välja avaliku konkursi viiele riigigümnaasiumile ning Tallinna muusika- ja balletikoolile direktori leidmiseks.

Konkursid endiselt käivad ning direktoreid veel välja valitud pole, ütles ERR-ile HTM-i kommunikatsiooniosakonna juht Tarmu Kurm.

Järgmisel aastal uksed avava Tallinna muusika -ja balletikooli direktori kohale oli 14 kandidaati. Läbitud on dokumendivoor, praegu käimas videovoor, kus on alles veel seitse kandidaati. Järgnevad vestlused ja vajadusel muud voorud, ütles Kurm.

Saue valdakerkiva Laagri riigigümnaasiumi juhi kohale 16 kandidaati, läbitud dokumendivoor, videovoor ja vestlusvoor. Algamas on juhi võimekuse testide voor, kuhu on jõudnud kolm kandidaati.

Rakvere riigigümnaasiumi direktori kohale 13 kandidaati, läbitud dokumendivoor, videovoor ning vestlusvoor. Algamas on grupivestluse voor, kuhu on jõudnud kolm kandidaati.

Tallinna riigigümnaasiumide (Mustamäe, Pelgulinna, Tõnismäe) juhtideks

soovis saada 42 kandidaati. Seni on läbitud dokumendivoor, videovoor ning käimas on vestlusvoor, kuhu on jõudnud seitse kandidaati

Millal uued direktorid tööle asuvad, sõltub Kurmi sõnul konkursside kulgemisest, edukusest ja kokkulepetest väljavalitud kandidaadiga.