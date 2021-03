Fotod: Väo uus liiklussõlm Tallinna piiril ehitatakse kahetasandiliseks

Eesti suurima koormusega liiklussõlme Tallinna linna idapiiril ehitatakse parasjagu ümber kahetasandiliseks, ehitustööd on graafikus ning liiklusele avatakse uus ristmik aasta lõpus.

19 miljonit eurot neelav suurejooneline ümberehitus on käinud alates mullusest suvest ning jätkub ka läbi tänavuse suve. Praegu ehitatakse liiklussõlmes viadukte, mida mööda saab ehituse valmides sõita Tallinna kesklinna ja Narva suunas.

Töödega ollakse graafikus, mis tähendab, et liiklussõlme ümberehitamine peaks lõppema selle aasta viimases kvartalis.

"Sel aastal on vaja lõpetada kõikide rajatiste ehitustööd, teha asfalteerimis- ning haljastustööd. Täiemahuline avamine jääb neljandasse kvartalisse," ütles ERR-ile transpordiameti põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk.

Tallinna-Narva maantee ehitatakse endise fooriga ristmiku asemel ringristmikuks. Peterburi tee Tallinna-Narva ja Narva-Tallinna suunaline liiklus viiakse teisele tasandile, selleks ehitatakse neli viadukti.

Uue lahenduse Tallinna ringtee Peterburi tee poolne ots ning Rahu tee osa, mis ühendab sõlme Laagna teega, ehitatakse 2+2 teeks. Lisaks neljarajalistele teelõikudele ehitatakse üle kolme kilomeetri jalg- ja jalgrattateid, neli jalgteetunnelit ning veo- ja matkaautode parkla.

Transpordiameti andmeil on tegemist ühe Eesti koormatuima ristmikuga, mida läbib ööpäevas ligi 49 000 autot. Eeldatakse, et 20 aasta pärast on ristmiku läbida soovivate sõidukite hulk ööpäevas umbes 60 000.

Liiklussõlme ehitamiseks sõlmis toonane maanteeamet lepingu Nordeconiga, sõlme projekteeris K-Projekt.