Peterburi tee rekonstrueerimisega alustatakse 2022. aastal ning hinnanguliselt kestavad tööd kuni kaks aastat, ütles ERR-ile Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Ain Valdmann.

Peterburi tee rekonstrueeritakse kogupikkuses ehk Majaka tänavalt kuni linna piirini ehk praegu ehitatava Väo liiklussõlmeni, kust alates kannab tee nime Narva maantee ning kuulub riigile.

Valdmanni sõnul selgub rekonstrueerimistööde lõplik maksumus projekti lahendustest ja peale ehitustööde hankemenetluse läbiviimist. Linnapea Mihhail Kõlvart on varem öelnud, et hinnanguliselt läheb Peterburi tee remont maksma 40 miljonit eurot ja Tallinnal endal sellist raha pole.

Valdmann ütles, et Tallinn on teinud riigile ettepaneku rekonstrueerida Peterburi tee koostöös. Projekteerimise maksab linn siiski ise kinni. "Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostamise maksumus planeeritakse 2021. aasta eelarvesse," kinnitas Valdmann.

Peterburi tee rekonstrueerimise projekti koostamise hange on plaanis välja kuulutada veel oktoobri jooksul. Projekt peab valmis olema järgmise aasta neljandas kvartalis.

Praeguseks on linn taotlenud rekonstrueerimise projekteerimistingimused ning lõpetamisel on liiklusanalüüs, mille abil saab koostada projekti tehnilise kirjelduse ning kaaluda erinevaid lahendusi.

"Liiklusuuringust peaks selguma, kui palju ja millist liiki sõidukid kust kuhu sõidavad ja milliseid marsruute nad kasutavad, samuti, mis tegurid ja mil määral neid mõjutavad," lausus Valdmann, kelle sõnul esitatakse esialgsed uurimistulemused juba sel nädalal.

Selle üle, kes peaks aastakümneid lagunenud Peterburi tee korda tegema, on riik ja Tallinna linn vaielnud aastaid. Tallinn tahab tee korda teha, aga raha selleks pole, nagu ütles linnapea Mihhail Kõlvart mullu oktoobris.

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik ütles mullu oktoobris ERR-ile, et kuivõrd Peterburi tee kuulub TEN-T võrku ehk üle-euroopalisse teedevõrgustikku, siis tegid nad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) ettepaneku koos Väo liiklussõlmega riigi raha eest korda teha ka Peterburi tee. MKM-i seisukoht on seni olnud, et Tallinnas pole ühtegi teed ega tänavat, mis vastaks riigitee tunnustele ning seeõttu pole plaanis ka nende remonti toetada.

Praegu toimub riigi raha eest Väo liiklussõlme rekonstrueerimine, mis peaks lõppema järgmise aasta teises pooles.

Väo sõlm ehitatakse eritasandiliseks, kus Tallinna-Narva maantee viiakse praeguse fooriga ristmiku asemel üle ringristmiku lahendusele. Peterburi tee Tallinna-Narva ja Narva-Tallinn suunaline liiklus viiakse teisele tasandile, selleks ehitatakse neli viadukti.

Liiklussõlme ehitusega saab uue lahenduse ka Tallinna ringtee Peterburi tee poolne ots ning Rahu tee osa, mis ühendab sõlme Laagna teega, ehitatakse 2+2 teeks.