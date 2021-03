Välisministeerium kutsus kolmapäeval välja Hiina Rahvavabariigi suursaadiku, et avaldada protesti Hiina kehtestatud sanktsioonide vastu, mis hõlmavad Euroopa Liidu, sealhulgas ka Eesti kodanikke.

"Eesti välisministeerium kutsus täna, 24. märtsil välja Hiina suursaadiku Eestis Li Chao, et avaldada tugevat rahulolematust Euroopa Liidu kodanike, mõttekodade ja institutsioonide vastu suunatud sanktsioonidega," teatas välisministeeriumi pressiteenistus.

Hiina kehtestas sanktsioonid Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide liikmete, diplomaatide ja teadurite vastu pärast seda, kui EL-i riikide välisministrid olid esmaspäeval otsustanud panna sanktsioonide alla neli juhtivat Hiina ametnikku, sealhulgas kõrgeima julgeolekujuhi Chen Mingguo inimõiguste rikkumiste eest uiguuride vastu Xinjiangi regioonis.

Eesti välisministeeriumi hinnangul on Hiina selline reageering lubamatu ja hukkamõistu väärt. "Inimõigused on universaalsed ja kõik riigid, ka Hiina, on kohustatud tagama inimõiguste ja põhivabaduste kaitse vastavalt ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonile. Hiina selline tegevus ei aita edendada Euroopa Liidu koostööd Hiinaga ega toeta ka Eesti ja Hiina kahepoolsete suhete arendamist," rõhutas välisministeerium.

Välisministeerium teavitas Hiina saadikut, et Eesti jätkab inimõiguste kaitsmist kõikjal maailmas ning toetab EL-i inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel seatud piiranguid ja on põhjendatud juhtudel alati valmis neid laiendama.

Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonid on suunatud inimõigusi järjekindlalt rikkuvate Hiina ametiisikute vastu ja need põhinevad tõendusmaterjalidel, märkis Eesti välisministeerium.

USA, Kanada, Ühendkuningriigi ja EL-i esmaspäeval kehtestatud sanktsioonid olid Euroopa Liidu jaoks esimesed sanktsioonid Hiina suhtes pärast 1989. aasta Tiananmeni veresauna.

Peking hoiatas Brüsselit sanktsioonide kehtestamise tagajärgede eest, kuid Hiina vastulöögi suurus hämmastas Euroopa liidreid, kirjutas väljaanne The Times kolmapäeval.

Hiina sanktsioonide nimekirjas on meedia andmeil viis Euroopa Parlamendi liiget, teadlased, liikmesriikide parlamentide liikmeid, Euroopa riikides asuvad mõttekojad. Samuti on nimekirjas 27 liikmesriigi suursaadikud, kes esindavad oma riiki Brüsselis EL-i poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC) ning nende pereliikmed. Kõik nimekirjas olevad inimesed ei tohi siseneda Hiinasse, Hongkongi ega teha Hiinaga äri.