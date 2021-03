EL-i poliitikud ähvardasid takistada Pekingiga majandusleppe sõlmimist

USA, Kanada, Suurbritannia ja EL kehtestasid esmaspäeval sanktsioonid Hiina ametnike suhtes, keda süüdistatakse uiguuride tagakiusamises. Tegemist oli esimese korraga, kui EL kehtestas Hiina suhtes sanktsioonid pärast 1989. aastat.

Peking hoiatas Brüsselit sanktsioonide kehtestamise tagajärgede eest, kuid Hiina vastulöögi suurus hämmastas Euroopa liidreid, teatas The Times.

Hiina sanktsioonide nimekirjas on viis Euroopa Parlamendi liiget, teadlased, liikmesriikide parlamentide liikmed, Euroopa riikides asuvad mõttekojad. Samuti on nimekirjas veel kõik 27 EL-i suursaadikut Brüsselis ja nende pereliikmed. Kõik nimekirjas olevad inimesed ei tohi siseneda Hiinasse, Hongkongi ega teha Hiinaga äri.

Teisipäeva õhtul jäeti ära Hiina ja EL-i investeerimiskokkuleppe arutelu, kuna liikmesriikide pealinnad olid Hiina tegevuse pärast nördinud.

Mitmed Euroopa Parlamendi poliitikud ähvardasid, et hääletavad EL-i ja Hiina investeerimiskokkuleppe sõlmimise vastu.

Hollandi peaminister Mark Rutte lubas Hiina karmidele sanktsioonidele euroopalikku vastust.

"Me sanktsioneerimine inimesi, kes rikuvad inimõigusi, mitte parlamendiliikmeid," ütles Saksamaa välisminister Heiko Maas.

"Hiina kättemaks on kindlasti loonud uue õhkkonna ja olukorra," ütles EL-i välisasjade juht Josep Borrell.

"Investeerimiskokkuleppe ratifitseerimise tõenäosus on väike. Hiinlased suruvad eurooplased ameeriklaste juurde ja ameeriklased ei pidanud isegi midagi tegema," ütles Euroopa Aasia uuringute keskuse asutaja Theresa Fallon.

Hiina ja EL-i esialgne investeerimiskokkulepe sõlmiti eelmise aasta detsembris. Euroopas toetasid tehingu sõlmimist Hiinaga kõige rohkem Saksamaa ja Prantsusmaa. Lepingu peavad veel heaks kiitma Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid

USA välisminister Antony Blinken kohtub kolmapäeval Borrelliga. Peamiseks arutlus teemaks on Atlandi-ülene koostöö ja inimõiguste rikkumine Hiinas.

Hiina on aga koostööd suurendamas Venemaaga.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas sel nädalal, et Venemaa suhted Euroopaga on lõppenud ja Hiinaga on strateegiline partnerlus alles algamas.

"Euroopa purustas need suhted, lihtsalt hävitades kõik mehhanismid, mis on loodud paljude aastate jooksul. Meie suhted Hiinaga arenevad kiiremini, kui see, mis on jäänud alles sidemetest Euroopa riikidega," teatas Lavrov.