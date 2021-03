Kokkuleppe järgi viiakse Tallinnast Tartusse kaheksa koroonahaiget päevas

Kui Põhja-Eesti haiglates on koroonahaigete voodikohtade seis kriitiline, siis Lõuna-Eestis on 30 protsenti voodikohadest praegu veel vabad. Teisipäeva jooksul viidi Tallinna haiglatest Tartusse neli patsienti, edasiseks on kokkuleppe kaheksa kuni 10 haige transpordiks päevas.

"Need on ennekõike tavapalati taseme ravi vajavad Covid-19 haiged. Esmajoones tuuakse nad Tartu Ülikooli Kliinikumi, aga eksisteerib ka võimalus, et sõltuvalt nende seisundist ja voodikohtadest võivad nad ravile saada kas Viljandi, Võru või Järvamaa haiglasse," rääkis Tartu ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juht Joel Starkopf.

Patsiente transpordib Tartu Kiirabi, kes komplekteerib vastavalt vajadusele lisabrigaade töötajate lisatöötundide arvelt. "See transport ei toimu mitte operatiivtöö arvelt, tavakodanikele see midagi ei tähenda, kiirabibrigaadid jätkuvalt töötavad ja teenindavad täpselt nii nagu varem," sõnas Tartu kiirabi juht Veronika Reinhard.

Kui päevas on vaja Tartusse sõidutada kaheksa patsienti, tähendab see kahe kiirabibrigaadi sõitu, kaks korda päevas. "Selge on see, et kaks pool tundi sõitu ikkagi haigele inimesele võib olla keeruline. Aga kiirabitöötajad ongi selleks, et nende vaevusi leevendada ja neile võimalikult mugav transpordiaeg pakkuda," ütles Reinhard.

Eestis vajab koroona tõttu haiglaravi praegu ligi 700 haiget, neist üle 500 on praegu Põhja piirkonna haiglates. Starkopfi sõnul võib lõuna-eesti nakatumisnumbrite tõus tähendada lõpuks plaanilise ravi katkestamist kõigis eesti haiglates. Samas kui tavapatsientide jaoks veel voodikohti on, siis intensiivravipatsiente tuuakse Põhja-Eestist Tartusse vaid üksikutel juhtudel.

"Seis intensiivravikohtadega on pingeline. Läbi viimase kahe nädala me oleme olnud sunnitud oma intensiivravivoodi-kohtade arvu tõstma, algselt 10 koha võrra nüüd juba 12 koha võrra. Nii et ravime tavapärasest mahust poole või kolmandiku võrra rohkem intensiivravihaigeid," sõnas Starkopf.