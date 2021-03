ERR Brüsselis: EL-i ja Suurbritannia vaktsiinitüli on hoogu kogumas

Vaktsiinitüli Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel on hoogu kogumas. Euroopa Komisjoni hinnangul on õigustatud kaaluda ka vaktsiini ekspordikeeldu.

Euroopa Liit ja Suurbritannia on kokkupõrkekursil, sest viimastel nädalatel on pingestunud olukord koroonavaktsiinide ümber, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Liidust on Suurbritanniasse eksporditud kümme miljonit vaktsiinidoosi, aga vastu pole tulnud midagi. Seepärast on liidus aina laialdasemat toetust kogumas vaktsiiniekspordi keelu seadmine AstraZenecale, kes lepingut ei täida.

"Euroopa Liidul on täielik õigus mõelda erinevate tööriistade kasutamisele, et kindlustada, et vaktsiinitootjad austaksid meiega sõlmitud lepinguid," ütles Euroopa Komisjoni kõneisik Eric Mamer.

Seda arutatakse ka neljapäeval toimuval Euroopa Ülemkogul. Teada on, et vähemasti üks riigijuht on selle vastu.

"Minu arvates tuleb närvi hoida. Arvan, et Suurbritannia peaks rohkem Euroopa Liiduga koostööd tegema. Euroopa Liit on tegutsenud õiglaselt ja Suurbritannia peab samaga vastama. Mis puudutab vaktsiine, eriti AstraZeneca vaktsiini, siis Suurbritannia peab lõpetama vaidluse ja kohanema reaalse situatsiooniga, mis on see, et Euroopas toodetud vaktsiinid on saadetud Suurbritanniasse," rääkis Iirimaa valitsusjuht Micheal Martin.

Kuivõrd suurbritannia peaminister Boris Johnson helistab enne Ülemkogu läbi oma ametikaaslasi Euroopa Liidus, siis on ka tema valitsus sel nädalal valinud pehmema tooni.

"Riigid peavad koostööd tegema. See on globaalne tootmisahel, mis puudutab nii Indiat kui ka Euroopa Liitu. Mängime kõik selles rolli ning vaktsiinirahvuslus või protektsionism ei tee kellelegi head. On oluline, et riigid, mis osalevad vaktsiini tootmises, töötaksid koos, et toota võimalikult palju vaktsiine," ütles Briti tervishoiuminister Helen Whatley.