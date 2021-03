NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja külastas Eestit

Wolters kohtus kaitseminister Kalle Laaneti ja kaitseväe juhataja Martin Heremiga.

Wolters sai visiidi käigus ülevaate regiooni julgeolekuolukorrast ning Ämaris paikneva NATO õhuturbemissiooni ja Tapal asuva NATO lahingugrupi käekäigust.

"NATO missioonid Balti riikides on osutunud väga edukateks ning väljendavad meie solidaarsust. Erinevate liitlasriikide sõdurid teenivad siin õlg-õla kõrval, esindades käegakatsutavat pühendumust kollektiivkaitsesse," ütles kindral Wolters.

Heremi sõnul on NATO tegemas õigeid samme, et saavutada praegusele julgeolekuolukorrale kohane vastus. "Usun, et pühendumus valmisolekule, selge juhtimisahel ja adekvaatsed plaanid, mida toetavad võimekad üksused ja realistlikud õppused, on võti edu saavutamiseks," ütles kindralleitnant Herem.

Laanet tõi esile, et hetkel Ämaris teeniv Saksamaa õhuvägi on olnud üks aktiivsemaid õhuturbe missioonil osalejaid, mis annab selge märgi, et liitlased mõistavad siinse piirkonna julgeolekuolukorda. "Samuti on oluline, et liitlased jälgiksid tähelepanelikult Venemaa selle aasta Zapad õppusega seotud arenguid ja ettevalmistusi," lisas Laanet.

NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja (SACEUR) juhib NATO Euroopa vägede ülemjuhatuse peakorterit, mis asub Belgias Monsis.