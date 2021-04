Eesti saab teises kvartalis lisaks üle 62 000 vaktsiinidoosi

Vaktsiinitootja Pfizer/BioNTech on suutnud toota esimese kvartali jooksul varem plaanitust rohkem vaktsiini. Euroopa Komisjoniga peetud läbirääkimiste tulemusel tarnib vaktsiinitootja alates aprillist 10 miljonit vaktsiinidoosi algselt plaanitust varem.

Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid andsid möödunud nädalal 25. märtsil liikmesriikide alalistele esindajatele Brüsselis ülesande leppida kokku Pfizer/BioNTechi kümne miljoni täiendava COVID-19 vaktsiinidoosi jagamises.

Kümnest miljonist COVID-19 vaktsiini lisadoosist seitse miljonit jaotatakse liikmesriikide vahel proportsionaalselt vastavalt riigi elanikkonna osakaalule ELi elanike koguarvust (pro rata). Eesti saab selle alusel ligi 21 000 doosi.

Ülejäänud kolm miljonit doosi jaotatakse viie liikmesriigi vahel, kes varasemalt ei tellinud Pfizer/BioNTechi põhi- või lisalepingust kogu pro rata kogust – nende hulka kuulub ka Eesti, olles võtnud põhilepingust pro rata mahu, kuid lisalepingust vähem. Ülejäänud kolmest miljonist vaktsiinidoosist saab Eesti juurde veel üle 41 000 doosi.

Lisaks Eestile saavad lisadoose Bulgaaria, Horvaatia, Läti ja Slovakkia.

"Viiruse leviku olukord on paljudes Euroopa Liidu riikides kahjuks halvenemas, mistõttu olid ka läbirääkimised lisadooside jagamise üle väga keerulised. Eesti jaoks on saavutatud kokkulepe soodne, kuna saame ligi kaks korda enam doose kui elanikkonna arvu alusel meile oleks ette nähtud," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik

Euroopa Liidu ühises vaktsiiniportfellis on kokku kaheksa vaktsiinitootja – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac, Sanofi, Novavax, Valneva – vaktsiinid. Eesti on seni ühinenud Euroopa Liidu COVID-19 vaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac.

Koos Euroopa Liidu ühisesse vaktsiiniportfelli lisandunud Valneva lepinguga on Eestil võimalik kokku soetada 4 568 810 doosi vaktsiini 2 434 406 inimese jaoks.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et Eesti eesmärk on jõuda selleni, et 70 protsendil eestimaalastest oleks võimalus end suve lõpuks vaktsineerida.