Kella 13-st autosid ja busse enam sillale ei lubatud. Katse läbiviijad panid oma mõõteseadmed paika ja siis sõitis sillale esimene 30 tonni kaaluv veok ja peatus. Seejärel kontrolliti, mismoodi sild sellisele raskusele reageerib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Umbes pool tundi hiljem sõitis sillale teine veok.

Uuringujuht, Tallinna tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi professor Martti Kiisa ütles, et selline proovikoormamine on küllaltki erandlik toiming.

"Hetkel on teine etapp, nüüd on juba 30-tonnised veokid seal peal. Esimene etapp oli siin umbes kuu aega tagasi, siis oli dünaamiline koormamine, seal olid meil head abimehed. Mõõdame praegu, mis selle sillatekiga toimub hetkel, geodeedid on peal," selgitas Kiisa.

Esialgsed tulemused silla kandevõime kohta tulevad paari nädala kuni kuu jooksul.