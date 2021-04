"Rahva teenrid" arvustasid Ratase loobumist vaktsineerimisest

ERR-i ajakirjanik Urmet Kook andis ülevaate sellest, kuidas Ratas, kes laupäeval teatas, et plaanib minna Ida-Tallinna Keskhaiglasse (ITK) ennast vaktsineerima, teisipäeval siiski loobus süstist. Ratas selgitas, et esimene põhjus selleks oli konsulteerimine tema perearstiga. Teise põhjusena tõi ta välja selle, et ei lähe vaktsineerima enne, kui temani jõuab vaktsineerimisjärjekord. "See jäi mulle natuke segaseks, sest ta oli ju korra juba öelnud, et läheb vaktsineerima. Ega info vanuselise järjekorra kohta ju alles sel hommikul temani ei jõudnud," märkis Kook.

Ka Huko Aaspõllu (ERR) leidis, et Ratase viitamine ajale ja järjekorrale ei ole põhjendatud. Aaspõllu sõnul tuli poliitikute vaktsineerimine vastavalt loogikale, mille põhjal olid juba varasemalt ära vaktsineeritud arstid ja hooldajad, päästjad, politseinikud, õpetajad ja muud eesliinitöötajad.

Ka Aivar Hundimägi Äripäevast leidis, et kui Ratas oleks viidanud ainult konsultatsioonile perearstiga ja tervislikele põhjustele, oleks see olnud täiesti aktsepteeritav ja selle üle ei peakski väga palju arutama. Aga kuna teise põhjusena oli ilmselgelt vaktsineerimiseks kasutatav AstraZeneca vaktsiin, siis see muudab olukorda.

Aaspõllu hinnangul oleks võinud Ratase puhul ka pisut avatumalt rääkida terviseriskidest, kuna tegemist riigi tähtsuselt teise inimesega. "Kogu see värk näeb praegu ikka väga halb välja. See näeb halb välja nii Ratasele isiklikult kui ka vaktsineerimise kuvandi mõttes," leidis ta.

Aaspõllu sõnul paistab, et Ratasel hakkas hirm, kui ta sai teada, et talle ei anta mitte Pfizer/BioNTechi vaktsiini, vaid AstraZenecat. "Minu meelest on see päris halb asi, kui meil on tipp-poliitik, kes ei riski omaenda nahaga. Kui ta ei suuda panna ennast oma või valitsuse ja koalitsiooni otsuste taha, siis see on väga halb märk ja see on asi, mida ei võiks ega peaks olema," leidis Aaspõllu.

Lisaks puudutati saates president Kersti Kaljulaidi kriitikat valitsuse, sotsiaalministeeriumi ja teiste riigiasutuste tegevuse suhtes koroonakriisis, riigikontrolör Janar Holmi kriitilist kirja tervise ja tööminister Tanel Kiigele, peaminister Kaja Kallase esitatud piirangutest väljumise kava ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatuste vastu korraldatud meelelavaldusi ja nende kajastamist meedias.