Ratas: otsus Euroopa Liidu lipud riigikokku tagasi tuua on tehtud

Riigikogu esimehe Jüri Ratase kinnitusel on otsus Euroopa Liidu lipud riigikogu hoone valgesse saali tagasi tuua juba tehtud ning ta loodab, et need naasevad sinna juba sel nädalal.

Eelmine riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE) alustas kaks aastat tagasi oma karjääri korraldusega, et Toompea lossi valgest saalist tuleb ära viia Euroopa Liidu lipud ja jätta sinna ainult Eesti trikoloorid. Ratas lubas spiikriks saades EL-i lipud tagasi tuua ning praeguseks on vastav otsus tema kinnitusel tehtud.

"Ma loodan, et sellest nädalast on Euroopa Liidu lipud ja Eesti lipud valges saalis. Ühelt poolt on see märgiline, minu jaoks oluline, ja ma ei mõista, miks selle üle on vaja üldse vaielda," ütles Ratas "Vikerhommikus"

"Ma olen täiesti veendunud, et need aastad Euroopa Liidus on andnud meile väga palju juurde jõukust, andnud väga palju juurde heaolu, samas me ei ole mitte kuidagi hakanud oma riigi iseseisvust või suveräänsust ära andma."

Selle aasta alguses tagasi astunud Ratase valitsuse koalitsioonipartneri EKRE endine esimees Mart Helme ütles nädalavahetuse intervjuus ERR-ile, et soovib asutada riigikogus toetusgrupi, mille eesmärk on Eesti lahkumine Euroopa Liidust. Helme sõnul on see appikarje föderaliseeruva Euroopa vastu, kus vohab neomarksistlik ideoloogia. Tema väitel üritatakse euroliidus ajalugu ümber kirjutada ning kehtestada tsensuur. Euroopa Komisjonist üritatakse tema sõnul teha Euroopa valitsust.

Veel pöördus Ratas "Vikerhommiku" eetris Toompeal juba teist nädalat koroonapiirangute ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muudatuste vastu meelt avaldavate inimeste poole.

"Ma tahan ka siin raadioeetris öelda, et palun võtame väga tõsiselt. Et see (kogunemispiirangud - toim.) ei ole mitte kellegi kius, vastupidi, see on hool selles tervishoiukriisis, et ei saa inimesed koguneda üle kümne," ütles Ratas.

"Siin teeb terviseamet ning politsei- ja piirivalveamet väga olulist ja väärtuslikku tööd ja ma arvan, et inimesed peaksid kindlasti sellest kinni pidama."