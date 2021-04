Kreml lubas kaaluda USA ettepanekut Bideni-Putini tippkohtumiseks

USA president Joe Biden tegi teisipäeval ettepaneku kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Kreml teatas kolmapäeval, et veel on vara rääkida kahe riigijuhi kokkusaamisest, kuid lubas Valge Maja ettepanekut kaaluda.

"Kreml teatas kolmapäeval, et veel on ennatlik rääkida Venemaa presidendi Vladimir Putini ja tema USA kolleegi Joe Bideni võimalikust kohtumisest. Siiski lubas Kreml Bideni ettepanekut kaaluda," teatas Reuters.

"Sellest kohtumisest on üksikasjade osas vara rääkida. See on uus ettepanek ja seda kaalutakse, tehakse analüüs," ütles Putini pressiesindaja Dmitri Peskov.

Peskov lisas, et mingit päevakorda tippkohtumiseks pole välja pakutud.

"Biden helistas Putinile teisipäeval. Tegemist oli alles teise vestlusega Valge Maja ja Kremli vahel pärast Bideni astumist jaanuaris. Biden kutsus üles vähendama pingeid Ukrainas. Samuti pakkus Biden välja idee kahe riigijuhi kohtumiseks," teatas euractiv.

President Biden tegi selgeks, et USA tegutseb kindlalt oma riiklike huvide kaitsmisel. Selle käigus reageeritakse Venemaa tegevusele nagu küberrünnakud ja sekkumine valimistesse, teatas Valge Maja.

President väljendas samuti muret Venemaa sõjalise ülesehitamise pärast okupeeritud Krimmis ja Ukraina piiridel ning kutsus Venemaad üles pingete vähendamiseks, lisas Valge Maja.

"Meie hinnangul on igasugused USA mured meie relvajõudude liikumise osas Venemaa territooriumil põhjendamatud," teatas Peskov.