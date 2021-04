Siseminister: politseiriigist pole põhjust rääkida

Siseminister Kristian Jaani ütleb, et Eestis on vaba sõna väljendamine jätkuvalt lubatud, praegused piirangud on kehtestatud üksnes nakkushaiguse leviku tõttu ning seaduseelnõuga politseile antavad lisaõigused kehtivad samuti üksnes tervisekriisi tingimustes, mitte lausaliselt.

"Vaba sõna väljendamine on lubatud: kui kümme inimest hoiavad hajutatust, on võimalik tulla ja avaldada meelt," ütles siseminister Kristian Jaani "Ringvaates". "Poliseiriigis pole meeleavaldused kunagi lubatud. Eesti on väga hea riik, kus elada – siin on meeleavaldused lubatud. Täna on küll nakkushaiguse pärast väikesed piirangud – kümme inimest, hajutatult."

Praeguste meeleavalduste puhul on politsei murekohaks, et üritusel pole ametlikku korraldajat, kes oleks politseile partner, mistõttu on politsei selle rolli mõnes mõttes üle võtnud, et tagada kogunejate turvalisus.

"Preagu korrapidajat ei ole, seepärast on politsei ise selle korrapidaja rolli endale võtnud," ütles Jaani. "Esmane ülesanne ongi inimestega vestelda, selgitada, korduvalt ja korduvalt."

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus (NETS), mille vastu kogunejad protestivad, annaks politseile õiguse kontrollida piirangutest kinnipidamist üksnes juhul, kui terviseamet neid kaasab ja kui nad sellega nõus on, toonitas Jaani.

"Peab olema tervishoiu hädaolukord – tavaolukorras need õigused politseile ei kehtiks," rõhutas Jaani. "Filtreid vahel on palju."

Seaduse eesmärk on tervishoiukriisis protsesse sujuvamaks teha.

"Eesti peaks kogu aeg otsima lahendusi kriisidele, et need oleksid kiired, efektiivsed, vähem bürokraatlikud," ütles Jaani, tuues näiteks, kuidas tervishoiukriisis peab terviseamet tagama sellega kaasnevatest piirangutest kinnipidamise kõigis valdkondades. See eeldaks aga ameti paisutamist, et nad kogu järelevalvega ise toime tuleksid, mis poleks omakorda mõistlik.

Ta tõi näiteks, et kui politsei hinnangul oleks mingi rikkumise tõttu mõistlik viia läbi haldus- või süüteomenetlus, siis ise nad seda praegu algatada ei saa ning terviseameti delegeeritud ülesandeid täidavad nad õigusabipalve korras.

"Aga see on bürokraatlik," märkis Jaani.