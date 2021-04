Indrek Saar NETS-ist: EKRE tekitas pseudoprobleemi

"Kui me täna vaatame tagantjärele pärast seda, kui sellest probleem tõusetus, ja vaatame lahendust, siis me saame ju aru, et tegemist oli tehniliselt tekitatud probleemiga. /.../ Tekitas antud juhul EKRE ja tegi seda väga osavalt," ütles Saar "Esimeses stuudios".

"Ja arvan, et see on tulevikuks õpikunäide sellest, kuidas tekitada sisuliselt pseudoprobleem ja selle asemel, et tegeleda probleemide lahendamisega, tegeletakse siis selle pseudoprobleemi lahendamisega, mis on tekitatud sealjuures teadlikult, minnes ajama udu väga paljudele inimestele, kellel ei ole objektiivselt võimalik sellesse teemasse süveneda, kes, arvestades ühiskondlikku konteksti, kus me täna oleme, on ühel või teisel põhjusel ebakindlas situatsioonis," lisas ta.

Saar ütles, et kompromissina saavutatud muudatused NETS-is on kosmeetilised.

"Selle seaduse puhul me näeme, et need muudatused, mis n-ö kompromissina kokku lepiti, on kosmeetilised ja sisuliselt ei muuda mitte midagi asjades, mis tegelikult olid vastu võetud, sisulised asjad, mis olid juba muudetud eelmise valitsuse poolt. Terviseameti õigused olid antud eelmise valitsuse poolt."

Saare sõnul mõistab ta osad inimestest, kes Tallinnas Toompeal ja Vabaduse väljakul NETS-i vastu protestimas on käinud.

"Võib-olla mitte kõiki neist. Kindlasti ma vähemalt pole valmis kaitsma kõiki käitumisviise, mida ma seal nägin. Aga ebakindlas olukorras, kui sulle osavalt pada aetakse või suisa valetatakse - ja me oleme seda näinud, see ei toimu mitte ainult Eestis, vaid maailma poliitikas viimastel aastatel paljudes riikides -, siis on võimalik inimestele rääkida kohutavaks midagi, mis tegelikult seda ei pruugi olla," selgitas ta.

Saare hinnangul on inimesed protestimas olnud erinevatel põhjustel, kuid meeleavaldustel on olnud provotseerivaid eestvedajaid.

"Seal oli väga erinevaid inimesi väga erinevate muredega. Jah, keegi võttis eest ja provotseeris, muu hulgas rikkudes seadusi, sest igasugused demonstratsioonid selle jaoks, et tagada turvalisus nii nende jaoks, kes seda korraldavad, kui ka nende jaoks, kes sealt mööda käivad või sellesse kaudselt puutuvad, peavad olema ette registreeritud. Seda ei tehtud, seda ignoreeriti ja need inimesed kindlasti rikkusid seadust. Aga osa inimestest tulid kindlasti kas lihtsalt vaatama, mis toimub, või tulid oma murega, sest muredest puudust inimestel ilmselt praegusel hetkel ei ole," kommenteeris ta.

Palju kritiseeritud politseid, kes jälgis meeleavaldusi suurte jõududega. Saar ütles, et kuigi politsei peab niisugustel sündmustel turvalisust tagama, siis tema hinnangul ei pruukinud tugevalt relvastatud eriüksuslaste kaasamine olla kohane.

"Ma ei tea seda ohuhinnangut, mis politseil oli, aga kui visuaalset pilti vaadata - ja enamus meist annab hinnangu pildi järgi -, siis eks see küsimusi tekitas, kas suhteliselt rasvaselt relvastatud eriüksus oli nende sündmuste käigus kohane. Aga lõppkokkuvõttes politsei sellisel sündmusel peab turvalisuse tagama. Politsei tegi oma tööd, kas see taktikaliselt oli täpselt õige proportsioon, seda on raske hinnata."