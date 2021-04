Eesti otsustab vägede toomise Afganistanist koos brittide ja sakslastega

"Koos sisse ja koos välja - see on meie põhimõte. Aga eelkõige sõltub meie käitumine sellest, mida teevad britid ja sakslased, sest oleme nende koosseisus seal. Arutame liitlastega läbi, kuidas väljumisraam on," rääkis Laanet.

"Praeguse seisuga on arusaam see, et britid ja sakslased tulevad välja. Arutame seda. Kindlasti on homne kohtumine VTC (video-telekonverents) raames USA välis- ja kaitseministriga, kus saame lisainfot," lisas ta.

Eesti osaleb Afganistanis NATO juhitaval väljaõppemissioonil jalaväerühma ja demineerimismeeskonnaga.

Allikate sõnul otsustas USA president Joe Biden, et viib riigi sõjaväelased Afganistanist välja hiljemalt käesoleva aasta septembris.