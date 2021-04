Biden: on aeg lõpetada USA pikim sõda

Biden kinnitas, et eesmärk on Afganistani jäänud 2500 sõjaväelast sealt ära tuua 11. septembriks.

"See ei pidanud kunagi olema mitu põlvkonda kestev ettevõtmine. Meid rünnati. Me läksime sõtta selgete eesmärkidega. Me saavutasime need sihid," sõnas Biden, märkides, et Ameerika sõdurid tapsid al-Qaeda liidri Osama bin Ladeni 2011. aastal ning et rühmitus on Afganistanis lagunenud.

"On aeg lõpetada igavene sõda," lisas ta.

"Ma olen nüüd neljas Ameerika president, kes juhib Ameerika sõjaväe kohalolu Afganistanis. Kaks vabariiklast. Kaks demokraati. Ma ei anna seda vastutust edasi viiendale," rääkis Biden.

"On aeg lõpetada Ameerika pikim sõda. Ameerika sõjaväelastel on aeg koju tulla," lisas ta.

11. september on sümboolne kuupäev, kuna siis möödub 20 aastat al-Qaeda korraldatud rünnakutest USA-s, mille tulemusel toonane president George W. Bush riigi sõtta viis.

Sõjas hukkusid tuhanded inimesed, nende seas 2400 USA sõjaväelast, ning see läks maksma hinnanguliselt kaks triljonit dollarit. 2011. aastal tõusis USA sõjaväelaste arv Afganistanis üle 100 000.

USA eelmine president Donald Trump seadis läbirääkimistel Talibaniga USA vägede lahkumise tähtajaks 1. mai. Taliban on lubanud uusi rünnakuid USA ja NATO sõjaväelaste vastu, kui välisväed 1. maiks Afganistanist ei lahku.