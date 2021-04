Riik võib Venemaalt tulevate rongide piirikontrolli viia Ülemiste terminali

Riik plaanib lähiaastatel suurendada Tallinna ja Narva vahelise reisirongiliikluse mahtu, liikluse tihendamisel on takistuseks ajamahukas piirikontroll. Siseministeeriumi hinnangul võiks ühe võimalusena aja säästmiseks kaaluda piirikontrolli viimist Narvast lõppjaama ehk plaanitavasse Ülemiste terminali.

Riik plaanib investeerida Tallinna ja Narva vahelise raudteeühenduse kiiremaks muutmisesse. Raudteelõik elektrifitseeritakse, mis vähendab kahe linna vahelise ühenduse aega. Rahvusvahelise rongiliikluse taastudes paneb riik liinile ka lisarongid.

Kõige suurema nõudlusega ajal saabuksid Tallinna ja Moskva rongid Narva ühel ajal, rongide teenindamine samal ajal ei ole Schengeni piirieeskirjade nõuetest tulenevalt aga võimalik. Üle välispiiri saabuvad reisijad ei tohi enne piirikontrolli kokku puutuda riigisiseste reisijatega, sama põhimõte kehtib ka riigist väljumisel.

Rahvusvaheline rong on seni peatunud Narva piiripunktis piirikontrolliks 45 minutit. Siseministeerium on ühe võimaliku lahendusena kaalunud kontrolli tegemist liikuvas rongis. See ei ole PPA jaoks aga mõistlik, kuna kontrolli tegijad peaks seejärel transportima Jõhvist või Tapalt tagasi Narva või vastupidi.

Ühtlasi teevad raudteepiiripunktis kontrolli samad ametnikud, kes maanteepiiripunktis ning rongi sõidu ajal jääks maanteepiiripunkti kontrollima vähem inimesi, vähendades piiripunkti läbilaskevõimet.

Uue võimalusena pakkus ministeerium välja rongireisijate kontrollimise lõppjaamas ehk rajatavas Ülemiste terminalis. Sellisel juhul peaks Narvas kontrollima vaid Narvas rongile minejaid ja väljujaid.

Vahepeatused Jõhvis ja Tapal peaks asendama riigisisese reisijate vedamisega kas Narva või Tallinna.

Praegu on Ülemiste terminali planeeritud ala ajutise piirkontrolli taastamise vajaduseks, kuid regulaarliini kontrollimiseks tuleks terminali rajada reisijate eraldamise võimalus ja rajada eeldused alaliseks piirikontrolliks. Terminali rajamisel peaks seega arvestama lisainvesteeringuga uude piirikontrollialasse.

Kontrolli viimisel Ülemistesse ei peaks aga ehitama Narva uut perrooni, mille rajamisel ei saaks rahvusvahelist rongiliiklust siseministeeriumi hinnangul nii või naa kiiremaks.