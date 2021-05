Rail Baltica ühisterminalile otsitakse nime

"Rail Baltica on kogu Eesti asi ning Ülemiste raudteeterminalist saab tulevikus kaasaegne transpordikeskus ja silmapaistev maamärk, mis on väravaks nii Eestisse tulijatele kui siit reisijatele. Seega kutsume nimevalikus osalema kõiki eestimaalasi ja pakkuma välja oma eelistus tulevasele terminalile," ütles Rail Baltic Estonia juht Tõnu Grünberg pressiteate vahendusel. "Ootame eestikeelseid, kauneid, eristuvaid ja meie riigiga seotud nimesid!"

Nimekonkurss toimub etappidena. Esimeses etapis, mis kestab 10. juulini, saab igaüks esitada Rail Baltica terminali osas nimeettepaneku, mille hulgast valib žürii koostöös Tallinna nimekomisjoniga välja viis nime, pärast mida toimub konkursi teises etapis rahvahääletus sobivaima nime leidmiseks. Rail Baltica Ülemiste ühisterminali nimekonkursi võidunimi selgub septembris.

Nime puhul on oluline tähele panna, et see oleks eestikeelne. Eelistada võiks nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või millel on aja-või kultuurilooline tähtsus. Samuti on eelistatud paikkonnaga seonduvad kohanimed või nimeobjektile iseäralikud nimed. Kohanimi ei tohi olla number või mõni muu mittesõnaline tähis. Vastavalt kohanimeseadusele ei või isiku nime pühendusnimeks määrata selle isiku eluajal.

Konkursil võivad osaleda kõik soovijad sõltumata vanusest ja elukohast. Võitnud nime esitajale on nimekonkursi korraldaja Rail Baltic Estonia pannud auhinnaks rahalise preemia - 1000 eurot. Teisele kohale 500 ja kolmandale 250 euro suuruse preemia.

Rail Baltica ühisterminali ehitamiseks korraldati 2019. aastal rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mille võitis Zaha Hadid Architects ja ESPLAN OÜ ühistöö ning mille projekteerimine lõpeb tänavu suvel.

Ülemiste terminali näol luuakse mitmekülgne ja elav transpordikeskus ning linnaruumi uus maamärk, mis integreerib äripindu, avalikke teenuseid ja arhitektuurilisi lahendusi. Ehitise arhitektuuriline fookus on suunatud liikumisele ja sujuvale liikumisvoogude ühendamisele. Avatud ja dünaamiline keskkond lähtub inimeste liikumistrajektooridest ning lubab ruumi ohtralt valgust. Projekti kõige väljakutsuvam osa saab olema terminali põhikorruse rajamine raudtee kohale.

Jalakäijate, ühistranspordi ja teiste alade visuaalne ja füüsiline ühendamine annavad ehitisele tugeva identiteedi ning rõhutavad iga ala eripära. Erilist tähelepanu suunatakse terminali halli disainile. Sissepääsud saavad olema põhjast ja lõunast ning ehitis on justkui sild raudtee kohal, mis loob avara ruumi reisijatele, kus erinevad teekonnad kohtuvad. Lihtne ja mõistetav liikumistee ja reisijate sujuv visuaalne juhendamine on kogu disaini aluseks. Loodav raudteeterminal on disainitud olema kasutajasõbralik, mugava interjööriga, vastupidav ja energiasäästlik.

Terminali ja seda ümbritseva ala ehitushange on plaanis algatada 2021. aastal ning kogu terminal koos lähialaga peavad olema valmis 2025. aasta lõpuks.

Nimekonkursil saab osaleda Rail Baltica Ülemiste terminali veebilehel https://rbulemiste.ee/nimekonkurss

Rail Baltica on raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga. Rail Baltica trassil hakkavad liikuma ka regionaalrongid.