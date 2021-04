Koroonaaeg on kergitanud eeskätt väikeste maapoodide käivet

Jaekaubanduse turuliider Coop Eesti suurendas eelmisel aastal oma turuosa 24,5 protsendini. Käibekasvule aitasid 330 Coopi poest kaasa just 130 väikepoodi. Coopi hinnangul soodustas seda kaubanduse tavapärase turuolukorra muutus.

"Siis kui riik n-ö oli lukus, paljud inimesed kolisid kodukontoritesse ja sealjuures kolisid kodukontoritesse suurtest linnadest väljapoole. Ja meie kaupluste võrgustik katab tervet Eestit, on kõige laiem, eks meile see loomulikult mõjus soodsalt. Mingisugune trend tõepoolest ka näitas seda, et linnades see kasv natuke pidurdus," kommenteeris Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Alo Ivask.

Kuna ka söögikohad olid suure osa ajast mullu kinni, kasvas kodus toidutegemise osakaal, mis omakorda mõjus kaupluste käibele soodustavalt.

Müük kasvas kõige paremini suvepealinnas Pärnus ja Tallinna lähedal asuvas Raplas. Rapla Tarbijate Ühistu juhi Väino Sassi sõnul on ka tänavuse aasta esimesed kuud maapoodides hästi läinud.

"Käibekasv oli täiesti normaalne ja mis oluline oli, et tegelikult ka ostukorv, ühekordne ostu väärtus, muutus 15-20 protsenti. Meil on ju kuskil asulates suuremates kohtades viis poodi ja üheksa on maal. Nende maapoodide käive on suhteliselt hea, ei ole mures ei kauba saamisega, ei kauba müümisega," kommenteeris Sassi. "Tänapäeva sidelahendused võimaldavad ka maal tööd teha, nii et inimesed kasutavad seda ära, sest tihti maapoe juures näeb neid autosid, mida tavapäraselt seal ei seisa."

Ka teine suurem maapoodide kett Meie, kellel Eestis üle 60 kaupluse, täheldas kirjalikus vastuses: "COVID-i perioodil käivete suurenemine maapiirkondades on ilmselge".

Poeketi juht Rein Reinvee täheldas, et lisamõjuriks on piirikaubanduse ärajäämine Lätist. Samuti hindavad kliendid, et minimaalsete kontaktidega ostu on eriti mugav ja kiire teha just väikepoes.

Sama arvab ka Coop, sest neil on müügimahtude kasvu eesotsas piiräärne Valgamaa ja turvalisus räägib väikepoodide kasuks.

"Sõidetakse hõredamasse kohta, kus on vähem inimesi, vähem kontakte ja mul on tõenäosus vähem nakatuda üsna suur," kirjeldas klientide hoiakuid Väino Sassi.