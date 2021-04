New York Times: USA kehtestab Venemaa vastu karmid finantssanktsioonid

USA ajaleht New York Times teatas , et president Joe Bideni administratsioon kuulutab neljapäeval välja uued Venemaa-vastased finantssanktsioonid.

New York Timesi teatel kehtestab USA sanktsioonid karistusena Venemaa varasemate rünnakute eest.

"USA süüdistab Venemaad mitmes Washingtoni vastases tegevuses. Washington leiab, et Venemaa sekkus riigi valimistesse. Samuti leiab USA luureamet CIA, et Venemaa rahastas USA sõdurite tapmisi Afganistanis," teatas The New York Times.

Sanktsioonid suunatakse Venemaa keskvalitsuse välisvaluutas emiteeritud võlakirjade vastu, mille ostmine USA pankadel keelatakse. Nii jõuline samm näitab ajalehe hinnangul, et Bideni administratsioon tahab tekitada Moskvale reaalset kahju.

Riigivõla piirangud hirmutavad rahvusvahelisi laenuandjaid, kes kardavad enda äralõikamist USA finantsturgudest. USA rakendab sarnaseid sanktsioone ka Iraani vastu.

Bideni administratsioon on kaalunud mitu kuud, milliseid ja kui tugevaid sanktsioone Venemaa vastu kehtestada.

"Need ei ole lihtsalt tavalised sanktsioonid," ütles presidendi riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan veebruaris.