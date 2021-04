Investorid: USA sanktsioonid ei kahjusta Venemaa võlaturgu

"Kui ilmusid esimesed uudised USA sanktsioonidest, siis rubla kurss langes umbes kaks protsenti. Neljapäeva õhtul, kui turud sulgusid, oli rubla väärtus peaaegu täielikult taastunud," teatas Financial Times.

Fondihaldurite sõnul olid uued USA sanktsioonid tõenäoliselt kõige leebemad meetmed, mida Valge Maja võis Venemaa võlakirjade vastu rakendada.

"Saatan, kes on teada, on palju parem kui ebakindlus. Halvimad ootused ei realiseerunud. Sanktsioonid on ebameeldivad, kui ei raputa Venemaa majandust tegelikult," ütles Aberdeen Standardi investeerimisdirektor Viktor Szabo.

Välismaised investorid ütlesid, et kõrge tootlus ja riigi madal võlatase muudavad Venemaa võlakirjad endiselt atraktiivseks.

"Rahandusministeerium korraldab võlaoksjonid enne USA sanktsioonide jõustumist 14. juunil," teatas neljapäeval Venemaa rahandusministeerium.

"Moskva on näidanud jõudu, näidates, et riigipangad suudavad korvata kaotatud välisnõudluse. Venemaa suuruselt teine laenuandja VTB pank ostis sel nädalal Venemaa viimasest riigivõlaemissioonist 72 protsenti," leidis The Financial Times.

"USA sanktsioonid olid suures osas sümboolsed. Venemaa kohalikud pangad ostavad riigivõlakirjad põhiturult ja müüvad selle edasi teistele pankadele ja varahalduritele. Lühiajalises perspektiivis võib Venemaa kärpida laenuplaane ja tõsta intressimäärasid," ütles Renaissance Capitali peaökonomist Sofya Donets.

Investorite sõnul ohustavad Venemaa majandust kõige rohkem geopoliitilised pinged.